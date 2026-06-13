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綠營大老吳乃仁遭管收 法院揭露他患「嚴重帕金森氏症」

記者曾健祐／台中即時報導
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吳乃仁。(圖／本報系資料照)
吳乃仁。(圖／本報系資料照)

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因台糖售地弊案入監，2015年出獄後面臨台糖求償新台幣1.7億元(新台幣，下同，約569萬美元)，吳11日遭裁定管收已解送至看守所；台中地院12日以新聞稿發布，裁定書今再於網路公告，內文揭露吳自述患有嚴重帕金森氏症，但仍認對其財產強制執行確已不足抵償債權，准予管收，可抗告。

台中地院12日新聞稿稱，吳乃仁因「罹患疾病」生活無法自理，需由子女照顧而居住於子女住處，致未遵期到庭接受訊問及陳報相關資料，其有與債權人協商清償債務之意願等語。

根據司法院裁判書系統，台中地院民事裁定記載，吳乃仁陳稱其罹患有「嚴重帕金森氏症」等語，揭露其自述身體狀況。

裁定指出，台糖多次聲請執行吳乃仁、春龍開發公司等債務人財產，但至2025年4月30日止，台糖僅受償3976萬3909元，尚未受償金額為1億7397萬7653元，吳乃仁僅執行750萬499元，並有出入高檔餐廳及搭乘百萬名車等逾越一般人通常程度之豪奢生活，卻遲遲拒不清償，聲請管收。

裁定也說，根據台糖提出風傳媒、中國時報、三立新聞、FTNN及PCHOMEnews等新聞報導，照片確有吳乃仁在高檔餐廳出入情事。

中院審酌，對吳財產強制執行確已不足抵償債權，且無法發現吳應交付之財產，考量他屢次未遵期據實報告財產狀況、未提供擔保或履行，顯見他非「不能報告財產狀況」，裁定准予管收。

精華 FAQ

  • 法院認為他在台糖售地弊案相關債務執行中，財產強制執行仍不足以清償債權，且未如實陳報財產、未提供擔保或履行，因此裁定管收並解送看守所。

  • 裁定書記載吳乃仁自述罹患嚴重帕金森氏症，生活無法自理，需要由子女照顧，平時居住在子女住處，因此未能依期到庭接受訊問及陳報資料。

  • 截至2025年4月30日，台糖僅受償約3976萬餘元，尚有1億7397萬餘元未清償。法院並認為他仍有高檔餐廳與豪車出入情況，顯示未積極還債。

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