秀照指鄭麗文會美官員 陳以信：省千份雞排 該道歉快道歉

國民黨主席鄭麗文（右）12日前往AIT華盛頓總部拜會，與美方會晤不到一小時。圖為鄭麗文一行人步出AIT華盛頓總部所在大樓。（中央社）

國民黨主席鄭麗文 訪美被傳欲拜會美國行政部門遭取消。國民黨政策會副執行長陳以信昨表示，美國行政部門不可能放鳥，鄭麗文若沒見到美國行政部門，他發1000份雞排。陳以信今在臉書轉貼鄭麗文12日前往AIT華盛頓總部照片，並說AIT內有專線，可與美國安會、國務院 、國防部 官員視訊對話。陳以信說，雞排省起來，該道歉的請公開道歉。

陳以信昨日在國民黨自製網路節目「KMT直球對決」上表示，美國行政部門不可能放鴿子，若真的這樣發生是行政部門失職，台灣國會最大黨主席到美國，行政部門卻不見，絕對不可能。如果沒有跟行政部門見面，他到黨部前面發1000份雞排。

陳以信今日在臉書轉貼媒體照片，照片內容是鄭麗文12日前往AIT華盛頓總部拜會，與美方會晤不到一小時，鄭麗文一行人步出AIT華盛頓總部所在大樓。

陳以信說，他昨天嗆賭的1000份雞排省起來了，那些說鄭麗文見不到行政部門的人集體大翻車，請這些人還有良心的話，該道歉的請公開道歉，該還鄭麗文與國民黨公道的請還公道。

陳以信說，另外AIT華府辦公室內有視訊會議專線設備，美國國安會國務院國防部官員未必需要到現場，都能透過視訊會議與鄭麗文對話。

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