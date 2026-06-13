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中海警嗆「中華民國不存在」台海巡回擊：兩岸互不隸屬

記者廖炳棋／台北即時報導
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台海巡署艦艇對中國海警船喊話。(記者廖炳棋／翻攝)
台海巡署艦艇對中國海警船喊話。(記者廖炳棋／翻攝)

中國海警船今天在台灣東部外海挑釁，廣播宣稱「所謂的中華民國不存在」，並稱台灣是中國一省，要求台方不得執法。海巡署「巡護九號」船隨即以中、英文回應，強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，該海域是中華民國專屬經濟海域，要求中國海警船立即離開。

影片來源：聯合新聞網

台海巡署表示，台灣時間今天上午9時48分，中國海警船「2304」、「2502」出現在綠島東南東方60浬海域，位置在台限制水域外31浬，「巡護九號」在現場持續監控，雙方相距約2浬。

中國海警船「2502」隨後向「巡護九號」廣播，宣稱正在「中華人民共和國台灣周邊海域」執行執法巡查任務，並稱「所謂的中華民國不存在」、「台灣是中國不可分割的一部分」，還要求台方未經中國批准，不得在該海域執法。

「巡護九號」立即廣播回應，這裡是中華民國海巡署巡護九號，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，該海域是中華民國專屬經濟海域，中國海警船在該海域不享有任何主權權利及管轄權，要求對方立即離開。

台海巡署指出，依聯合國海洋法公約相關規定，中華民國在台灣東部專屬經濟海域擁有主權權利及管轄權，中國公務船在他國海域廣播、干擾航行自由，已破壞區域和平穩定。

截至台灣時間今天下午4時，2艘中國海警船仍在蘭嶼東方56浬海域向南航行。台海巡署表示，中國近期頻繁以灰色地帶侵擾與認知作戰營造管轄權假象，海巡將持續掌握中國公務船動態，部署艦船艇勤務，防止中國以「假執法」擴張海上管轄主張。

精華 FAQ

  • 海警船宣稱「所謂的中華民國不存在」，並稱台灣是中國一省，要求台方不得在該海域執法，企圖否定我方主權與管轄權。

  • 巡護九號立即以中英文回擊，強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，該海域屬中華民國專屬經濟海域，要求中國海警船離開。

  • 海巡署認為這是灰色地帶侵擾與認知作戰，藉由公務船在他國海域廣播、干擾航行自由，營造管轄假象，已破壞區域和平穩定。

中華民國

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