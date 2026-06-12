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蔣萬安促監院先凍再廢 藍白委附和

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台北市長蔣萬安表態廢除監察院，認為應先在立院否決所有名單，凍結監察院運作，再爭取...
台北市長蔣萬安表態廢除監察院，認為應先在立院否決所有名單，凍結監察院運作，再爭取朝野共識修憲廢除。（記者林俊良／攝影）

總統府公布監委提名名單，台北市長蔣萬安質疑監院近年在爭議案件中表現消極，並表示現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題，「爾俸爾祿，民脂民膏，我認為應該廢除監察院」。

蔣萬安昨在臉書建議，國民黨和民眾黨的立法院黨團可以考慮，全部否決29名提名人選，先用這種方式凍結監察院的運作，再爭取朝野之間的共識，修憲廢除監察院。

不少藍營人士紛紛響應，國民黨立委王鴻薇、李彥秀等紛紛附和。中廣前董事長趙少康也表示，呼籲藍白兩黨審查時，全面封殺，一個都不要過，達到實質廢除監察院的效果。不過修憲門檻相當高，就連自家國民黨立委私下都覺得相當困難。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，國民黨團將等總統府函文送到立法院後召開黨團大會討論，也會與黨中央聯繫，嚴格審查名單；民眾黨立院黨團也呼籲朝野黨團，盡速啟動修憲廢監院。

蔣萬安說，台灣民眾這幾年不只看不到監察院的積極功能，在一些民眾關心的議題上閃閃躲躲或是輕輕放下；他問監察院是不是已經成為政黨鬥爭的打手？是不是已經成為替政治人物洗白的工具？這是民眾心裡的質疑。

「監察院是人民的監察院，還是特定人士的保護傘？」蔣萬安說，包括新冠疫情疫苗採購爭議、農業部全台缺蛋時委託超思公司高價進口雞蛋的弊案，還有台南酒店業者案和論文抄襲案，這兩年一些五金行、水電行竟然能標下國防部的軍購案，監察院有什麼讓台灣民眾看得起的作為嗎？監察院既未有效發揮職責，就應重新檢討存廢。

蔣萬安指出，廢除監察院是民進黨的長年主張，監院前院長陳菊曾說「希望我是最後一任監察院長」，既然如此，民進黨就該支持修憲廢除監察院。

民眾黨團表示，樂見蔣萬安公開呼籲對此次監委提名人投下不同意票，也呼籲朝野各黨團盡速啟動修憲程序，廢除監察院，每年省下動輒十數億元的龐大公帑，讓納稅人的錢真正用於人民，而非豢養執政黨的政治爪牙。

被提名人、國民黨前立委廖婉汝表示，廢監院議題爭論已久，國民黨若要廢監院、否定國民黨法統，就要有動作，不要因為現在民進黨提名了新一屆監委，才又來討論廢監院，「蔣萬安以後若當了總統，那監院廢不廢？」被提名人名單中的另一位藍營背景、新北市副市長謝政達則低調以對。

修憲須經四分之一立委提議、四分之三立委出席，以及出席委員四分之三決議，才能提出憲法修正案。而公告半年後交由公民投票複決，有效同意票過半才算通過。以現行立委總席次113名立委來計算，要有至少29位立委提案，至少85位立委出席，再經85位出席立委中的64位立委決議通過，才能提修憲案。目前立法院中國民黨、民眾黨、無黨籍立委相加共62席，除非民進黨立委合作，否則無法修憲廢監院。

總統府公布第七屆監委名單後，台北市長蔣萬安表態廢除監察院（左圖）。（記者黃仲裕／...
總統府公布第七屆監委名單後，台北市長蔣萬安表態廢除監察院（左圖）。（記者黃仲裕／攝影）

精華 FAQ

  • 他認為問題不在個別人選，而是監察院存廢本身，建議國民黨與民眾黨立院黨團全面否決29名提名人，以凍結監院運作並推動修憲廢院。

  • 國民黨立委王鴻薇、李彥秀等人公開附和，趙少康也呼籲全面封殺提名；民眾黨團則表示樂見並主張盡速啟動修憲程序廢除監院。

  • 因為修憲需高門檻通過，立法院至少要85人出席、64人同意，且最後還要公投複決；目前藍白及無黨籍合計僅62席，若無民進黨合作難以成案。

趙少康 蔣萬安 民眾黨

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