我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前TVB當家花旦陳敏兒65歲逝 曾與劉德華組最強螢幕情侶

有別高市論調 鄭麗文：台灣沒事 日本沒事 大家都沒事

未回答是否信任習近平 鄭麗文：會面時他真情流露

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文。記者陳熙文／攝影
國民黨主席鄭麗文。記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文12日在美國華府接受媒體訪問，對於是否信任中國國家主席習近平，鄭麗文沒有正面回答，但提到習近平在「鄭習會」上「真情流露」，表現出很大的誠意。

鄭麗文12日的訪美行程進入尾聲，她在上午接受外國媒體聯訪後，也在下午與華文媒體對話。對於本報記者詢問她是否信任習近平，鄭麗文沒有正面回答信任或不信任；鄭麗文表示，信任不是一夜之間一觸可及的，必須慢慢地建立、累積。

鄭麗文說，兩岸現在只是踏出成功的第一步，但重點是雙方有沒有共同的利益、目標，如果有共同的利益和目標，兩岸非常誠摯地朝這樣的目標前進；鄭麗文強調說，台灣沒有要占對方便宜，也沒有要欺騙對方，這是個很重要的前提。

鄭麗文說，兩岸最重要的基礎就在於雙方都希望用和平的方式來化解歧異，都希望盡全力去避免衝突，「這就是最大的一個共識基礎」。

鄭麗文指出，這就是為什麼九二共識和反對台獨非常重要，由於兩岸同屬一個中華民族的大家庭，雖然歷史造成巨大的歧異，但兩岸還是可以對話、可以溝通，在這樣的共同大目標之下累積善意和互信。

鄭麗文說，兩岸未來和平穩定的發展必須要有互信，至於要如何去建立、擴張它，是負責任的政黨和負責任的政治人物要去做到的。

鄭麗文說，兩岸希望締造和平的關係對話，才能夠快速降低緊張，並指出，九二共識的兩岸同屬一中，完全符合中華民國憲法，台灣沒有犧牲或妥協任何事情。鄭麗文強調說，台灣的自由民主是我們的堅持，而不是來自於北京的施捨，「這是我的態度」。

鄭麗文並表示，習近平在會面中表示，理解兩岸長久的分離，台灣已經選擇走出一個不一樣的社會制度和生活方式，但這並不代表兩岸要永久的分裂，指兩岸同屬一中，就可以用最大的耐心和恆心來對話，沒有什麼事情是不能夠商量的。

鄭麗文指出，習近平花了很大的篇幅闡述這個意念，且不只一次脫稿談話，「你可以看到他的真情流露」，並很務實、誠懇地表達他的想法。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 她沒有直接回答信任或不信任，而是表示信任不是一夕之間就能形成，必須透過長時間互動慢慢建立，並累積彼此理解與善意。

  • 她認為關鍵在於雙方先找到共同利益與目標，並以和平方式化解歧異，避免衝突，透過持續對話逐步建立互信與穩定關係。

  • 鄭麗文表示，習近平在會面中花了很大篇幅談兩岸分離與對話理念，且不只一次脫稿發言，讓她感受到對方真情流露、務實且誠懇。

鄭麗文 習近平 華府

上一則

傳史瓦帝尼總理醞釀外交轉向 台外交部：兩國邦誼穩固

下一則

有別高市早苗論調 鄭麗文喊：台灣沒事 日本沒事 大家都沒事

延伸閱讀

指習近平給承諾 鄭麗文：只要兩岸同屬一中 什麼都好商量

指習近平給承諾 鄭麗文：只要兩岸同屬一中 什麼都好商量
兩岸同屬一中能化解分歧 鄭麗文：九二共識是東方智慧結晶

兩岸同屬一中能化解分歧 鄭麗文：九二共識是東方智慧結晶
批賴清德是「新兩國論」鄭麗文：國民黨要證明和平道路

批賴清德是「新兩國論」鄭麗文：國民黨要證明和平道路
鄭麗文紐約座談會：兩岸可和平 有別一國兩制

鄭麗文紐約座談會：兩岸可和平 有別一國兩制

熱門新聞

台北市長蔣萬安今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，「市長」身分秒變爸爸，兩人俏皮互動，父子的好感情，不言而喻。(記者林麗玉／攝影)

大兒子拿到「市長獎」蔣萬安親手頒獎 俏皮玩自拍

2026-06-07 02:30
台北市長蔣萬安（中）今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立（右）是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，也配合兒子做怪表情玩自拍。（記者胡經周／攝影）

基因太強 蔣萬安頒市長獎給兒俏皮自拍 網讚：高又帥果然是遺傳到市長

2026-06-07 17:53
「海巡09」號是中國首艘萬噸級深遠海綜合指揮旗艦。 取自中國海事公眾號

中國4艘大型「執法」船舶 最大萬噸 今將抵台灣東部海域

2026-06-07 15:14
宜蘭某私人宮廟黃姓宮主涉嫌誆騙身心狀況不佳的婦人「卡到陰、靈魂破洞」，必須透過性行為「補氣」調理，強制性交婦人共39次，惡性重大，法官重判黃男25年。(本報系資料照)

神棍誆婦「靈魂破洞」性侵39次還要丈夫迴避 重判25年

2026-06-07 12:57
圖為桃園機場長榮櫃台，示意圖，非文中當事人。（本報系資料照）

不爽地勤態度差 65歲婦稱「行李有炸彈」法官判決曝光

2026-06-07 09:05
台南地院表示，經綜合判斷後，吳女是否非法竊錄他人「非公開活動」一事令人懷疑，最後認證據不足而判她無罪。(圖／本報系資料照)

她錄下同棟樓房客性行為叫聲挨告 法官這理由判無罪

2026-06-06 11:51

超人氣

更多 >
68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港
劉亦菲本名叫… 網驚「難怪這麼有仙氣」 超狂書香世家背景掀熱議

劉亦菲本名叫… 網驚「難怪這麼有仙氣」 超狂書香世家背景掀熱議
國家廣場草坪驚現「8647」神祕數字 暗指「殺死川普總統」

國家廣場草坪驚現「8647」神祕數字 暗指「殺死川普總統」
90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座
好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找

好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找