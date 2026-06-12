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傳史瓦帝尼總理醞釀外交轉向 台外交部：兩國邦誼穩固

記者張文馨／台北即時報導
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賴清德（左）5月2日抵達非洲友邦史瓦帝尼國事訪問，並與史國總理戴羅素（右）舉行雙...
賴清德（左）5月2日抵達非洲友邦史瓦帝尼國事訪問，並與史國總理戴羅素（右）舉行雙邊會談。（中央社／台總統府提供）

台灣總統賴清德5月初訪問非洲友邦史瓦帝尼，當地媒體11日報導，史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）10日在國會遭到嚴厲質詢，原因是他推動一項新的外交政策，可能讓史國轉而與中國建立外交關係。中華民國外交部表示，該學者意見純屬個人觀點，其言論更在史國國會引發多位友台議員的強烈關切與質疑，充分顯示台史邦誼穩固並深獲史國各界認同與高度支持。

台外交部指出，外交部與台灣駐史瓦帝尼大使館對相關報導及史國政情均有充分掌握。

外交部說，台灣與史瓦帝尼王國建交超過半世紀，兩國長期在各領域緊密合作，雙邊關係更在今年5月賴總統搭乘史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）專機訪史後進一步提升；史王持續在國際與國內公開場合，堅定表達對雙邊關係的絕對支持，台史邦誼穩固友好。此外，戴羅素伉儷曾於前（2024）年訪台，賴總統今年5月訪問史國，戴羅素更親自前往機場接機，與台方情誼深厚。

外交部表示，政府密切關注中國持續以「零關稅」等經濟糖衣為誘餌，企圖分化台灣與友邦關係並打壓台灣國際空間，外交部對中方的行徑予以嚴正譴責；中國長期以誇大不實的經濟承諾誘迫他國，其圖謀不僅破壞友邦內部團結，相關承諾更屢屢流於空頭支票。

外交部說，台史兩國長期在農業、醫衛、基礎建設、資通訊、能源與經貿等領域的合作成果豐碩，實際造福史國廣大人民，這也是史王及史國各界共識；台灣將在既有的堅實基礎上，發揮總合外交精神，持續推展雙邊互助互惠合作關係，共同維護兩國人民福祉與邦誼。

史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）。(美聯社)
史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）。(美聯社)

精華 FAQ

  • 當地媒體報導指出，總理戴羅素在國會遭嚴厲質詢，主因是他推動新的外交政策，外界解讀可能使史國轉向與中國建立外交關係。

  • 外交部表示，相關說法僅屬個人觀點，且已引發史國多位友台議員質疑，足見台史邦誼穩固，雙邊關係也獲史國各界高度認同。

  • 台方指出，台史建交超過半世紀，近年合作持續深化，史王多次公開支持雙邊關係，且賴總統訪史與總理接機都顯示互動深厚。

中華民國 賴清德

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