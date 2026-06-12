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盧秀燕訪捷克：感謝國際友人相挺中華民國

記者陳敬丰／台中即時報導
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盧秀燕（中）與捷克參議院議長韋德齊（右）、外交國防暨安全委員會主席費雪（左）合影...
盧秀燕（中）與捷克參議院議長韋德齊（右）、外交國防暨安全委員會主席費雪（左）合影。盧感謝捷克國會，每次中華民國遭受打壓，都能獲得國際友人的支持。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕歐洲行，歐洲時間6月11日前往素有「歐洲民主聖地」之稱的捷克首都布拉格，拜會捷克國會、布拉格市政府。盧表示，德不孤，必有鄰，中華民國作為主權獨立的國家，每次遭到傷害或打擊，捷克國會等國際友人都會挺身而出，只要堅持正確理念，就能找到夥伴。

盧秀燕抵達布拉格後，先拜會捷克國會，與參議院長韋德齊（Miloš Vystrčil）、外交國防暨安全委員會主席費雪（Pavel Fischer）會面。韋德齊歡迎盧的到訪，特別贈與象徵捷克精神的獅子紀念品，勉勵「勇敢前進，無論下一個位置在哪裡」。

韋德齊指出，捷克和台灣對民主自由有相同的堅持，捷克非常了解台灣在國際面對的挑戰，參議院多次通過友台決議，支持台灣加入國際組織；自由民主正在面臨全球威脅，捷克與台灣必須互相支持，他對盧秀燕的造訪非常高興與重視。

盧秀燕說，面對國際局勢快速變化，民主國家更應該合作，一起守護自由、法治與和平，感謝捷克國會等友人每次都會在台灣遭到打壓時，挺身而出為我國發聲；全台2300萬人民都對捷克抱有深厚情感，也對韋德齊議長、費雪主席深表尊敬。

盧秀燕第二站拜訪布拉格市政府，由市長斯沃博達（Bohuslav Svoboda）親自接待，雙方討論交通、教育與國際情勢對城市治理的挑戰。盧表示，台灣與捷克雖相距遙遠，共享民主自由理念，民主城市之間應該加強交流，強化治理能力，讓民主價值在地方治理持續深化。

盧秀燕（左）拜訪捷克國會，參議院議長韋德齊（右）贈與象徵捷克精神的獅子紀念品，勉...
盧秀燕（左）拜訪捷克國會，參議院議長韋德齊（右）贈與象徵捷克精神的獅子紀念品，勉勵盧「勇敢前進，無論下一個位置在哪裡」。圖／台中市政府提供

精華 FAQ

  • 盧秀燕抵達布拉格後，先拜會捷克國會，與參議院長韋德齊及外交國防暨安全委員會主席費雪會面，隨後再到布拉格市政府拜訪市長斯沃博達。

  • 韋德齊表示，捷克和台灣都重視民主自由，捷克了解台灣在國際上的挑戰，參議院多次通過友台決議，並支持台灣加入國際組織。

  • 盧秀燕與布拉格市長討論交通、教育與國際情勢對城市治理的挑戰，並認為民主城市應加強交流合作，讓民主價值在地方治理中持續深化。

中華民國 參議院 盧秀燕

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