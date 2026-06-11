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賴政府提滿29監委 台南幫多人上榜 在野批政治分贓

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總統府11日公布新一屆監察委員提名人名單，其中監察院長被提名人為前立委、羅東聖母...
總統府11日公布新一屆監察委員提名人名單，其中監察院長被提名人為前立委、羅東聖母醫院前院長陳永興。（記者林伯東／攝影）

賴政府昨(11)天公布下屆監委提名名單，以陳永興為院長、王榮璋為副院長。國民黨與民眾黨並未推薦監委人選，賴清德總統將29名監委名額提滿，在野黨批這是政治分贓；民眾黨主席黃國昌表示，絕不同意民進黨提名的監委。

第六屆監委任期下月底屆滿，監委任期六年，由總統提名，經立院同意後任命。

副總統蕭美琴昨天主持記者會宣布監委提名人選後，陳永興發文表示，出任監察院長須經國會同意，目前朝野對立，即使他有心為國服務，也未必能如賴總統所願，他呼籲國會行使同意權時，放下朝野對立，共同理性思考，如何提升監院功能，落實人權保障、減少冤屈。

第七屆監委提名人除了陳永興與現任監委王榮璋，還包括陳景峻（現任）、李麗芬、孫一信、林惠芳、侯廷昌、林麗瑩、葉宜津（現任）、廖婉汝、彭紹瑾、趙卿惠、許有為、林佳範、謝政達、Iban Nokan、王志誠（筆名路寒袖）、吳梓生、李光章、林文程（現任）、莊勝榮、賴振昌（現任）、邱泰源、賴鼎銘（現任）、邱駿彥、徐光蓉、高天惠、張菊芳（現任）及張烽益。廖婉汝為國民黨前立委、謝政達是新北市前副市長。

現任監察委員王榮璋獲提名為新一屆監察院副院長。（記者林伯東／攝影）
現任監察委員王榮璋獲提名為新一屆監察院副院長。（記者林伯東／攝影）

監察院長陳菊年初因病請辭後，目前代理監察院長職務的副院長李鴻鈞未獲提名，府方指出，總統考量國家當前的挑戰和發展需要，希望透過打造人民的監察院，網羅來自更多專業領域、深耕人權、關懷土地人民的先進加入監察院團隊，展現新氣象。

在藍白拒絕推薦人選的狀況下，賴總統仍提滿29名監委，在野批評這是政治分贓。

蕭美琴表示，在沒有修憲或是廢掉監察院之前，總統必須恪守憲法義務提名監委；這次覓才過程中，總統府函請所有政黨和專業團體推薦，雖然這次在野黨沒有推薦，「我們認為監察委員依照憲政的精神，應該是要超出黨派，那不應該是由政黨來做分配」。

此外，監委名單中多人都與台南有關係，其中有三人曾任促轉會及不當黨產委員會委員，而前衛福部長邱泰源在爭議聲中下台、如今竟被提名監委，都遭到外界質疑。

名單中被視為賴清德嫡系人馬的是台南副市長趙卿惠，原本是自由時報台南特派的她，在賴清德擔任台南市長期間延攬進市府擔任新聞及國際關係處處長，後轉任研考會主委；黃偉哲擔任市長期間，接任副市長，此次提名也是賴市府團隊再次受到拔擢。其他包括葉宜津、林文程等人，都來自台南。

台灣高等法院庭長侯廷昌曾任台南高分院多年，其中曾審理台南湯姆熊割喉、前夫開車輾斃前妻與律師案、新竹逆子縱火八死案等多起矚目命案，他都未判死刑，被外界歸為廢死派，但他表示，未判死刑是因被告鑑定顯示有精神疾病或自首，有法定減刑事由。他曾向媒體投書，質疑法官核發的監聽票，不能讓檢察官「一票聽到飽」。

總統提名「社福監委」共四人，現任監委王榮璋外，另有衛福部前政次、展翅協會副理事長李麗芬，社福總盟秘書長孫一信及現任智障者家長總會秘書長林惠芳，且王榮璋、孫一信及林惠芳，將兼任人權會委員。

精華 FAQ

  • 此次提名以陳永興為監察院長、王榮璋為副院長，並一次提滿29名監委。府方強調延攬專業與人權背景人士，盼打造更具新氣象的監察院。

  • 國民黨與民眾黨未推薦人選，卻仍由總統提滿額名單，因此在野認為民進黨掌握提名主導權，容易被解讀為政治酬庸，而非真正跨黨派徵才。

  • 名單中多名被提名人與台南政壇有深厚淵源，像趙卿惠、葉宜津、林文程等都被點名，外界因此質疑賴清德是否偏重熟悉的台南團隊。

黃國昌 賴清德 民眾黨

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