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幼兒園疑練唱中國建黨歌 梁文傑：家長有疑慮園方應處理

記者陳湘瑾／台北即時報導
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近日有家長在網路上反映，幼兒園畢業典禮練唱歌曲疑為中國建黨百年宣傳歌曲，陸委會副...
近日有家長在網路上反映，幼兒園畢業典禮練唱歌曲疑為中國建黨百年宣傳歌曲，陸委會副主委梁文傑表示，已請教育部轉台北市教育局了解處理。記者張鈺琪／攝影

近日有家長在網路上反映，幼兒園畢業典禮練唱歌曲疑為中國建黨百年宣傳歌曲，陸委會副主委梁文傑表示，已請教育部轉台北市教育局了解處理，強調幼兒園未必清楚歌曲背景，但若家長有疑慮，園方應處理。另針對中國大學生因課堂自稱「我是中華民國的」而傳出遭取消考試資格事件，梁文傑指出，這反映中華民國在中國是不能說的禁忌。

近日有家長在社群平台Threads發文表示，家中幼兒園小孩回家後表示，學校正在練習畢業典禮的表演歌曲，家長上網查詢後發現該首歌曲是為了「慶祝中國共產黨建黨100周年」而創作的歌曲。

梁文傑11日在例行記者會上表示，陸委會一個多月前也有接到民眾陳情舉報，由於是台北市公立幼兒園，就請教育部轉台北市教育局去了解處理，但是目前沒有得到具體答案。

他說明，目前了解到，有些公司會把幼兒兒歌做成帶動唱影片，提供給幼兒園等幼教機構做教唱或做帶動唱，這些影片很多是直接用中國所謂的幼兒歌曲，可能是因為沒有版權的關係，像這次看到的就是有機構提供這樣的幼兒教唱帶。

梁文傑點出，這首歌看起來沒問題，但實際上來看，歌詞「有你就有溫暖，有甜蜜的夢想」，「你」是指中國共產黨，而「幸福就是有你陪我在身旁」，講的也是中國共產黨。一般幼兒園不會知道教唱帶歌曲的由來，所以也不責怪幼兒園老師，但只要民眾有檢舉，或家長對歌詞有疑慮，幼兒園方面應該比較虛心的處理。

此外，近日網路上流傳一段影片，有中國大學生在課堂中表示「我是中華民國的」，事後傳出該生期末考試資格遭當眾取消、不得重修。

梁文傑點出，這支影片其實很清楚，在中國，中華民國是不能說的、是禁忌，而且是要消滅的對象。如果任何人還以為中國會容忍中華民國繼續存在，或者說中國會尊重台灣的制度和生活方式，從這個影片就知道那都是幻想。有些人以為到中國訪問，拐彎抹角的提到了中華民國，就說中國會尊重和承認中華民國，那是在麻痺自己，也是在欺騙社會大眾。

精華 FAQ

  • 有家長在社群平台發文指出，孩子回家說幼兒園正在練畢業典禮表演歌曲，查詢後發現疑似是為慶祝中國共產黨建黨百年所創作的歌曲，因而引發疑慮。

  • 梁文傑表示，已請教育部轉台北市教育局了解處理；他認為幼兒園未必清楚歌曲背景，並不責怪老師，但若家長或民眾有疑慮，園方應虛心處理。

  • 梁文傑認為這件事顯示中華民國在中國是不能說的禁忌，也是被視為要消滅的對象；他並批評，若有人以為中國會容忍中華民國存在，或尊重台灣制度，都是幻想。

中華民國 教育部

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