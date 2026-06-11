傳美國安會取消與鄭麗文會面 藍：特定媒體故意詆毀

國民黨主席鄭麗文(前)10日拜會美國國會議員。(記者陳熙文／攝影)

傳美國國安會取消與國民黨 主席鄭麗文 的會面，且未告知原因。國民黨今天表示，鄭麗文在華府 與行政部門的會面是全部保密不對外釋出任何訊息，特定媒體故意詆毀，只是暴露出民進黨的恐慌和心虛而已。

鄭麗文現正率團在美國訪問，根據自由時報今天報導指出，鄭麗文一行原可望在美東時間10日午後，前往美國白宮拜會國安會官員。不過，據瞭解，鄭麗文一行在10日下午同時間，並未如訪團所稱出現在白宮，原訂與國安會官員的見面也在未告知原因的情況下取消。

國民黨文傳會晚間發布新聞稿指出，針對自由時報報導，美國國安會臨時取消與鄭麗文會面一事，國民黨嚴正指出，鄭麗文在華府與行政部門的會面是全部保密不對外釋出任何訊息，特定媒體故意詆毀，只是暴露出民進黨的恐慌和心虛而已。

此外，針對副總統蕭美琴今天宣布，總統賴清德將提名前國民黨立委、屏東城鄉發展文教基金會董事長廖婉汝、前新北市副市長謝政達等人擔任監委。

國民黨表示，蕭副總統上午公布29名監委提名名單，此次提名作業並未透過政黨協商，兩位監委被提名人謝政達、廖婉汝，也並非國民黨推薦人選，特此聲明。