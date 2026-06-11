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民進黨：總預算延宕286天 恐致同時審2年度總預算荒謬劇

記者蔡晉宇／台北即時報導
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民進黨發言人林楚茵表示，總預算延宕286天，恐導致同時審兩年度總預算案荒謬劇。(...
民進黨發言人林楚茵表示，總預算延宕286天，恐導致同時審兩年度總預算案荒謬劇。(本報系資料照)

民進黨發言人林楚茵今天表示，立法院總預算延宕至今已286天，仍有多個部會預算未審，行政院已開始籌編明年度總預算案，並預計於8月底前完成核定，送請立法院審議。如果立法院在野黨持續拖延今年度總預算案審查，當明年度總預算案送達立法院後，勢必出現「同時審兩年度總預算案」的荒謬情況，恐造成資料交錯、審議混亂。

林楚茵指出，以教育及文化委員會為例，民進黨召委伍麗華所負責的部會預算早已完成審查；反觀國民黨召委羅廷瑋，不僅所負責的部會預算至今一字未審、硬排產業界尚無共識的「電競基本法」草案，更率隊出國，讓重要預算被迫卡關。

林楚茵表示，藍白在國會拖延、封殺預算，已經不是單一委員會的問題，民進黨上周五提出攸關國防自主的無人機特別條例，藍白卻連審查機會都不給，直接程序封殺；更在昨天國防外交委員會審查預算時，國民黨立委大刀一揮，砍掉1億400多萬元的對外宣傳預算，刻意在國際上閹割台灣的聲音。

林楚茵指出，除上述外，中央今年所編列超過百億的治水防洪預算，是要來協助各縣市提升承洪能力、增加防災韌性，尤其是降低災害的關鍵計畫，現在卻也依然卡在立法院，無法完成審議。藍白既然已經將本會期延會兩次，就應恪守本分，儘速完成今年度中央政府總預算案審議，切勿為了盲目的政治惡鬥，綁架國家發展、犧牲全民福祉，還給台灣社會一個能正常運作的國會。

精華 FAQ

  • 因今年度總預算審查已延宕286天，行政院又將籌編明年度總預算，若在野黨續拖今年預算，立院恐同時面對兩案審議，造成資料交錯與程序混亂。

  • 她舉教育及文化委員會為例，指民進黨召委已完成審查，國民黨召委卻一字未審，還排電競基本法並率隊出國，導致重要預算持續卡關。

  • 文中提到無人機特別條例遭程序封殺、對外宣傳預算被刪，此外超過百億治水防洪預算也卡關，恐影響國防自主、國際宣傳與防災韌性。

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