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被毆打、戳肛門...學生攻擊老師 全台2年89校回報

記者柯美儀屈彥辰／即時報導
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「教學現場的情況，你很難想像。」中小學校長協會理事長陳清義嘆道。示意圖。 (示意...
「教學現場的情況，你很難想像。」中小學校長協會理事長陳清義嘆道。示意圖。 (示意圖／AI生成)

學生持美工刀攻擊、在廁所圍毆老師、上課被偷戳肛門，類似事件在校園不斷上演，也讓第一線教師經常面臨人身安全風險。根據中華民國中小學校長協會調查發現，近2年共有89所學校回報教師遭學生攻擊受傷情形，部分教師更出現恐懼、焦慮與失眠等心理創傷。然而，現行慰問金制度申請門檻偏高，多數個案未申請官方補助，呼籲制定「教育人員專法」，強化教育人員安全保障。對此，教育部尚無回應。

日前傳出某國小一名女老師在教學時，遭到學生突襲「戳肛門」侵犯，女老師因受驚而產生本能的防衛反射動作將學生推開，沒想到事後校事會議調查，竟認定身為教師不論如何都不應有傷害學生的行為，被記申誡一次；新北板橋某國小則發生有小六生情緒失控，拿出美工刀欲攻擊教師；台中市某私立中學則傳出有學生因不滿管教，趁教師如廁時，持造景樹枝把老師打到頭破血流。

「教學現場的情況，你很難想像。」中小學校長協會理事長陳清義嘆道，曾有教師要求一名特教學生整理服裝儀容，不料學生情緒失控，緊抱教師大腿不放，教師一度無法掙脫，過程中還遭學生咬傷，造成大腿大面積瘀青甚至流血。

陳清義說，還有學生企圖攻擊其他同學，教師上前制止時，學生突然轉身衝撞，導致教師牙齒斷裂；也有國中特教女教師在處理學生行為問題時，遭學生以手勒住脖子，頸部留下明顯勒痕，類似事件層出不窮。

校長協會提到，部分家長在事件發生後態度消極，僅口頭致意，缺乏實質處理者達59所學校，甚至有43所學校指曾出現家長反過來指責教師的情況。

不只台灣，韓國校園暴力問題也很嚴重。韓劇「鐵拳教育」在台暴紅，劇中探討校園霸凌、恐龍家長、青少年吸毒、升學壓力、教師尊嚴崩壞等，讓不少台灣老師心有戚戚焉。國民黨立委王鴻薇表示，最近台灣頻頻發生老師身心俱疲，甚至輕生的悲劇，但教育部對檢討校事會議仍然拖牛步，讓第一線老師處於隨時被投訴、被調查的噩夢，「或許這部片應該第一個要看的就是我們的教育部長（鄭英耀）了」。

國民黨立委陳菁徽表示，南韓近6年內有超過百名的教師因教學現場的壓力與教權受侵害而走上絕路，因此該劇才會引起亞洲社會共鳴，或許台灣還沒有走到那樣的地步，但不能假裝沒有看見警訊。呼籲教育部真的該花時間，認真看完這部劇，拿出戲中教育部長一半的魄力，用制度接住老師、接住想好好學習的孩子、接住台灣的未來。

精華 FAQ

  • 中小學校長協會調查指出，近兩年共有89所學校回報教師遭學生攻擊受傷，類型包含持刀、圍毆、勒頸等，顯示第一線教師的人身安全風險持續升高。

  • 文中提到教師曾被學生戳肛門、咬傷大腿、打到頭破血流，甚至被勒住脖子、牙齒斷裂，除身體受傷外，也可能出現恐懼、焦慮與失眠等心理創傷。

  • 校長協會認為現行慰問金申請門檻過高，許多案例無法獲補助，因此呼籲制定教育人員專法，並強化校事會議與整體制度，讓教育部真正承擔保護教師責任。

教育部

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