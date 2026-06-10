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鄭麗文抵華府 將拜訪國安官員

記者陳熙文屈彥辰、編譯季晶晶／連線即時報導
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國民黨主席鄭麗文（中）美東時間10日上午訪問美國國會哈特參議院辦公大樓。記者陳熙...
國民黨主席鄭麗文（中）美東時間10日上午訪問美國國會哈特參議院辦公大樓。記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文美東時間9日抵達華府，10日展開華府行程，除了上午安排拜訪國會議員，下午預計拜訪行政部門；預料將有機會拜訪位於白宮艾森豪大樓的國安會。

鄭麗文在紐約接受金融時報專訪表示，台灣絕不能淪為大國在談判桌上交易的「棋子」。她呼籲兩岸恢復對話，以降低台海衝突風險，並強調改善兩岸關係不代表台灣會放棄自身嚇阻能力。

美國總統川普5月訪問北京期間，稱對台軍售是與中國談判的「籌碼」後，鄭麗文表示，台灣不應被當作大國博弈的槓桿。她在前往華盛頓與官員及國會議員會面前受訪表示：「台灣絕不能、也不應淪為被大國在談判桌上交易的棋子。」

被問及此行最重要訊息時，鄭麗文回答「和平」。她表示，兩岸缺乏對話，導致台海緊張情勢持續升高，「幾乎瀕臨戰爭邊緣」；許多台灣民眾擔心台灣成為下一個烏克蘭，因此恢復交流、避免誤判，至關重要。

針對美國部分人士擔憂，她推動兩岸對話可能削弱對中國的嚇阻力，鄭麗文表示，相關憂慮「完全沒必要」，改善兩岸關係與強化國防不衝突。

鄭麗文今年4月曾訪中，與中國國家主席習近平會面，她說，習近平當時展現出「極大的善意」，顯示北京希望以和平方式處理兩岸問題，而非訴諸武力。她表示：「如果中共真的想用武力統一台灣，他們大可以忽視國民黨。」她還表示「賴清德將持續堅持兩國論，這會給中共一個非常好的藉口對台灣動武」。

對於鄭麗文的華府行，美國智庫亞洲協會（Asia Society）中國分析中心高級研究員馬利明表示，華府很多人認為北京不能被信任，大大增加鄭麗文與華府對談的難度。

精華 FAQ

  • 她在美東時間9日抵達華府，10日展開正式行程，上午預計拜訪國會議員，下午則安排與行政部門官員會面，並可能前往白宮艾森豪大樓拜訪國安會。

  • 她受訪時明確表示最重要的訊息是「和平」，認為兩岸缺乏對話已使台海緊張升高，呼籲恢復交流、避免誤判，並防止台灣成為下一個烏克蘭。

  • 鄭麗文表示這種擔憂完全沒有必要，因為改善兩岸關係與強化國防並不衝突。她強調台灣仍需維持自身嚇阻能力，只是應透過對話降低衝突風險。

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