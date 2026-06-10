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父告別式後載親友卻遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

記者江婉儀／桃園即時報導
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桃園市新屋區中山西路二段今日11時58分發生車禍，疑似白色自小客逆向行駛撞上聯結...
桃園市新屋區中山西路二段今日11時58分發生車禍，疑似白色自小客逆向行駛撞上聯結車肇事。(圖／桃園市消防局提供)

桃園新屋60歲李姓女駕駛今天駕駛白色轎車，不料行經新屋區中山西路二段692號，逆向撞上聯結車，造成4死2傷。親友說，今天是李女父親告別式，當時李女開車意識很清楚，還跟大家聊天對話，只是不知道為什麼會逆向行駛。

當時李女的車上，載著坐在副駕駛的61歲李姓堂姐，及後座的74歲李姓堂姐、65歲李姓堂哥及64歲的張姓堂嫂，原本路上都平順行駛，沿中山西路二段直行，但不明原因突然逆性行駛，與當時駕駛連結車的36歲胡姓男子對撞，白車再往旁邊民宅撞上，聯結車則衝進另一旁的草地中才停住。

發生碰撞後，李女的Apple Watch自動跟警消報案，李女當場死亡，後座的堂姐、堂哥跟堂嫂送醫後也不幸死亡，在副駕駛座的61歲楊女受到輕傷。事故詳細原因，警方還在調查釐清中。

據了解，當時因為白車位子已滿，楊女的先生坐另外一輛車先到餐廳，接到發生重大車禍消息後，立即趕到醫院照顧太太。

據親友描述，今天是李女父親的告別式，結束後大家分乘數輛車準備到新屋區用餐，當時李女開車意識很清楚，還跟大家聊天對話，只是不知道為什麼會逆向行駛。

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