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陸船近台限制水域廣播盤詢外籍貨輪 海巡署艦艇併航喊話：不用理它

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中國大陸五艘公務船沿台灣限制水域線外航行，向三艘外籍商貨輪廣播詢問，海巡署艦艇廣...
中國大陸五艘公務船沿台灣限制水域線外航行，向三艘外籍商貨輪廣播詢問，海巡署艦艇廣播警告此舉已違反國際法。（記者李奕昕／翻攝）

中國大陸近來接連派出海警船、公務船於台灣東部海域執法巡查，海巡署9日表示，中方5艘公務船曾對3艘航經的外籍商貨輪假冒管轄權廣播詢問，被海巡艦艇嚴正警告後已遠離。

日本與菲律賓宣布啟動專屬經濟海域及大陸礁層畫界談判後，中國大陸交通運輸部便於台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，陸船連日來愈來愈接近台方限制水域。

針對中國海警在台灣東部海域活動日益頻繁，路透9日發自台北的報導，美國國務院發言人說：「我們敦促北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓，轉而與台灣進行有意義的對話。」美國國務院發言人在聲明中表示，美方期待兩岸分歧能以和平且「不受脅迫」的方式化解。

海巡署9日指出，近期偵獲5艘陸方公務船沿台灣限制水域線外航行，自7日起，海巡的長濱艦、花蓮艦、宜蘭艦，更連續聽到陸方公務船「海巡06」向航經的新加坡籍、賴比瑞亞籍、貝南籍商貨輪廣播，詢問進出港及船員人數等資訊。

陸船對外籍商貨輪「盤查」地點，分別在鵝鑾鼻西南39浬（限制水域外5浬）、蘇澳東方34浬（限制水域外7浬）、三貂角東方33浬（限制水域外8.5浬），已相當接近台灣限制水域。

海巡署艦艇隨即以中、英文廣播，向外籍商貨輪喊話，指「這裡是中華民國海域，中國沒有任何主權權利，也沒有管轄權，請保持正常航行，不必理會中國公務船廣播。如需任何協助，請立即透過無線電或其他通訊方式向台灣海巡艦艇聯繫」。

海巡署艦艇也向陸船廣播，表示「這裡是中華民國台灣專屬經濟海域，中國沒有管轄權，請不要騷擾航行船隻，你的行為已經違反國際法，我要求你立即離開」。

陸方公務船「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」、「東海救113」，6日晚間被海巡署偵獲自廈門港航至台灣西南海域，海巡署調派5艘巡防艦、兩艘100噸級巡防艇前往監控；7日下午2時05分，發現4艘陸船於鵝鑾鼻西南方30浬航入台灣限制水域，傍晚5時30分在鵝鑾鼻東南方33浬處，將陸船全數驅離至限制水域外；8日凌晨3時20分，4艘陸船於蘭嶼東南方50浬向東航離。

海巡署偵獲「海警2202」在中途加入，5艘陸船昨日上午11時於彭佳嶼東方40浬（限制水域外12浬）持續朝北遠離，海巡艦艇持續監控。

海巡署表示，中國公務船以日本、菲律賓談判當外衣，藉由海警及海事船侵擾台灣東部海域，海巡署運用聯合情監偵手段，超前部署艦艇，全程併航監控，航經台方海域船舶均維持正常航行，未遭中國公務船登檢、逼近或干擾。

海巡署指出，捍衛海上自由航行決心不變，對任何國家訴諸管轄權，都將一概驅離，面對陸方近期頻繁利用灰色地帶侵擾與認知作戰營造管轄權假象，已做好萬全準備，將採取一切必要手段，確保國家主權及海域安全。

中共公務船「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」、「東海救113」與「海警22...
中共公務船「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」、「東海救113」與「海警2202」沿台灣限制水域線外航行，海巡署運用聯合情監偵手段超前部署艦艇，全程併航監控。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：海巡署指陸方公務船在台東部近限制水域盤詢外籍貨輪。
  • 重點二：海巡艦艇以中英文廣播護航，要求外輪勿理會中國船舶。
  • 重點三：台灣海巡已全程監控並驅離陸船，強調捍衛海域主權。

日本 國務院

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