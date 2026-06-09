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高金助理涉貪等案移審 北院裁定台幣1000萬交保

中央社台北9日電
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台立委高金素梅辦公室前助理張俊傑。圖／聯合報系資料照片
台立委高金素梅辦公室前助理張俊傑。圖／聯合報系資料照片

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高金素梅助理張俊傑涉貪案移審北院，法官裁定一千萬元交保。
  • 重點二：法院同時限制張俊傑住居、出境出海，並要求科技監控及定時報到。
  • 重點三：檢方指張男涉詐領補助與串證逃亡風險，辯方則以年邁疾病聲請交保。

台立委高金素梅助理張俊傑涉詐領助理補助費等案遭起訴，今天移審北院。偵查中遭羈押的張男稱病請求交保，檢方主張羈押。法官訊問後裁定新台幣1000萬元交保並境管、科技監控。

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理薪資等超過787萬元；張俊傑則被控與高金素梅共同詐領助理補助費，另利用多族群協會詐領政府機關及國營事業補助款逾933萬元等案。台北地檢署昨天依貪污等罪起訴24人，並對高金、張男分別求刑12年6月以上、16年以上徒刑。

偵查中羈押的張俊傑今天移審台北地方法院。檢察官指控，今年2月10日上午近7時，張男被搜索時轉告國民黨立委羅智強，意圖影響辦案，先是拒不開門，並聯絡高金素梅等人。張男雖稱已不在高金素梅辦公室工作，但沒退出幫忙，昨天遭起訴後，高金也在臉書維護張男，顯見2人關係密切。

檢察官表示，張俊傑有逃亡海外的資力，他的長女張嘉琪未到案，且長期在中國居住，張男有串、滅證可能，再加上張男屬於貪污案核心角色，也嚴重危害社會公益，有羈押的原因及必要性。

張俊傑的律師則說，張男年逾70歲且患有疾病，羈押迄今瘦了十幾公斤，看守所環境惡劣，張男無法獲得好的醫療照顧品質。此外，檢方指控的犯罪事實距今多年，導致張男供述與同案共犯不一，檢察官認為張男會與證人串證實為誤解，盼能獲得交保。

法官訊問後，裁定張俊傑1000萬元交保，限制住居及限制出境、出海，並實施科技監控，定時向派出所報到。

精華 FAQ

  • 台北地院訊問後，裁定張俊傑以新台幣一千萬元交保，並限制住居、出境與出海，同時要求接受科技監控，還要定時向派出所報到。

  • 檢方認為張俊傑有逃亡海外的資力，且其女兒未到案並長期在中國居住，另有串證、滅證疑慮；再加上他被視為貪污案核心角色，故請求續押。

  • 辯方指出張俊傑年逾七十且患有疾病，羈押期間體重大減，看守所醫療條件不佳；另稱相關犯罪事實距今多年，供述落差不宜解讀為串證。

高金素梅

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