涉詐領助理費遭求刑12年 高金素梅回應：公道自在人心

立委高金素梅捲入貪汙詐領人頭助理費、詐領協會補助款及違反醫療器材管理法等3案，日前100萬元交保。記者胡經周／攝影

AI重點 文章重點整理： 重點一： 高金素梅遭北檢求刑十二年六月，涉詐領助理費等案。

高金素梅遭北檢求刑十二年六月，涉詐領助理費等案。 重點二： 她否認成立公司，稱部落行銷與梅園文創是友人搭建平台。

她否認成立公司，稱部落行銷與梅園文創是友人搭建平台。 重點三：面對快篩輸入爭議，她強調是救命防疫，盼公道自在人心。

無黨籍立委高金素梅涉詐領人頭助理費等案，今天遭台北地檢署求處有期徒刑12年6月。高金素梅在臉書發聲明表示，她沒有成立公司，起訴書提到的部落行銷和梅園文創都是長年熱愛原住民 族文化朋友們搭建起來，且她無法理解5年前救命防疫現在竟然成為被起訴的依據？她相信天道酬勤，公道自在人心！黑夜一定會結束，她們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人！

無黨籍立委高金素梅涉嫌自1998年起，以親友當人頭詐領助理費、加班費、育嬰津貼補助約787萬元，還自中國輸入7萬4400劑快篩試劑。台北地檢署偵依違反貪汙治罪條例起訴高金素梅等人，對高金求刑12年6月；高金的核心助理、藝人Matzka的岳父張俊傑則求刑16年。

高金素梅表示，張俊傑不僅是她的助理，也是質詢稿的主筆，更是她問政、參與社運的老師。張俊傑早在上個世紀的台灣黨外時代，就投入原住民族運動，參與創立了台灣原住民族權利促進會，並在921大地震後，為山區受災原住民的權益奔走，張俊傑用行動證明了「俠之大者」應有的風範，這樣一位「不愛其軀，不衿其能」，為原運無私奮鬥終身的人，始終都是她的榜樣。

高金素梅說，關於起訴書中所提到的「部落行銷」和「梅園文創」，她要強調，她沒有成立公司，也沒有出資，這兩項事業都是一群長年來熱愛原住民族文化的朋友們，為了部落的經濟產業、小農推廣等所搭建的平台，並非為了特定目的成立的。對於她的助理們因案而疲於奔命，她感到不捨，也為他們抱屈。

對於自中國輸入新冠快篩試劑的問題，高金素梅說，當年要到各部落甚至疫區發放快篩，其實是非常辛苦的。她無法理解為什麼5年前救命防疫的人民義舉，現在竟然會成為被起訴的依據呢？議員夥伴和助理們被搜索和約談，是非常不公平的。她相信天道酬勤，公道自在人心！大家無私的奉獻都會被看到，部落都會記得。

高金素梅表示，從2月10日到今天，雖然她經常感到身心俱疲，但總會有很多認識和不認識的朋友為她打氣，她要謝謝熱心協助的律師們，始終關心她的族人朋友們。她將一如既往地繼續捍衛原住民族的權利，持續監督政府施政，看緊人民的荷包，保衛和平！黑夜一定會結束，她們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人！