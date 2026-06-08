高金素梅涉貪、輸入未經查驗快篩 北檢起訴24人

台立委高金素梅捲入貪汙詐領人頭助理費、詐領協會補助款案。圖／聯合報系資料照片

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北檢起訴高金素梅等24人，指涉助理費與補助款貪污。

北檢起訴高金素梅等24人，指涉助理費與補助款貪污。 重點二： 高金團隊被控自中國輸入未查驗快篩，涉醫材管理法。

高金團隊被控自中國輸入未查驗快篩，涉醫材管理法。 重點三：檢方認定張俊傑是核心，請求高金判12年6月以上。

台立委高金素梅 涉嫌詐領助理薪資等超過787萬元，另私自從中國進口新冠肺炎快篩試劑，北檢今天依貪污等罪起訴高金等24人，並以高金犯後態度不佳，建請重判12年6月以上徒刑。

另方面，高金素梅國會辦公室主任張俊傑涉向政府機關及國營事業詐領補助款超過933萬元，又涉詐領公費助理補助費、洗錢、違反醫療器材管理法與公司法，檢察官求處16年以上徒刑；張俊傑次女雲雅舜涉公司法、洗錢部分，均因犯嫌不足不起訴。

北檢今天依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物、刑法詐欺取財、醫療器材管理法意圖供應未經核准擅自輸入醫療器材等罪嫌，分別起訴高金素梅、張俊傑、張俊傑長女張嘉琪、高金素梅胞姊高金秋燕、高金素梅胞弟高金建華、高金建華前妻劉沛穎、屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆及程美蓮等24人。

另外，原住民多族群文化交流協會理事長周陳文彬、原音重現音樂社負責人張智傑涉嫌詐領補助款等罪嫌部分，移請屏東地方法院併案審理。

根據台北地檢署新聞稿，全案犯罪事實包括「詐領立法委員公費助理薪資、育嬰補助等款項」、「設立十一音像公司資本不實」、「利用臺灣原住民多族群文化交流協會詐領補助、洗錢」、「挪用進口個人自用新型冠狀病毒檢驗試劑」4大部分。

起訴指出，高金素梅明知劉沛穎、張嘉琪等人並未實際從事公費助理職務，卻將劉女等人申報為公費助理，詐領新台幣771萬4703元。另外，高金還協助辦公室主任陳智葟詐領育兒補助15萬8040元。合計共詐領787萬2743元。

此外，張俊傑接掌高金素梅成立的多族群協會，利用2015年至2017年度委由張智傑、2018年度委由某某多媒體公司負責人陳正順舉辦原住民射箭賽及歌謠演唱活動機會，向政府機關及國營事業詐領933萬5000元補助款，並製造金流斷點。此外，張俊傑另涉設立十一音像公司資本不實。

根據起訴，新冠肺炎疫情流行期間，高金素梅涉嫌授權張俊傑指示議員越秋女、陳政宗、簡智隆、程美蓮等人，蒐集願自境外輸入快篩試劑的人頭，並允諾每人頭輸入100劑可保留一部分，其餘交給高金團隊統籌運用。

高金助理彙整人頭名單後，以電子郵件寄至中國廈門寶太生物科技公司，於2022年5月至6月間，獲無償提供未經查驗許可的7萬4400劑快篩試劑輸入台灣。

量刑部分，檢察官建請法院審酌高金素梅擔任立委迄今已逾20餘年，為圖一己私利，以虛報人頭及低薪高報等方式，長期將國家給予的助理補助費中飽私囊或挪作他用，詐領公費助理薪資、加班費、年終獎金等超過787萬元，嚴重侵害國家法益，更徹底摧毀國民對於代議制度與公務員廉潔性的信賴。

此外，高金破壞國家醫療器材管理體制，且犯後推諉不知、飾詞狡辯，建請從重處以應執行12年6月以上之刑。

北檢認為，張俊傑為本案核心角色，只坦承驗資不實、醫療器材管理法犯行，迄今未繳回犯罪所得，建請從重處以應執行16年以上之刑。在押中的張男預計明天上午移審台北地方法院。

根據新聞稿，本案於偵查中經台北地院裁定扣押張俊傑帳戶金額總計1602萬2790元。犯罪所得沒收部分，高金素梅犯罪所得585萬3685元；張俊傑犯罪所得1518萬923元；其中530萬7768元為高金與張俊傑共同沒收。高金、張俊傑及其他被告犯罪所得，檢察官均請法院宣告沒收。