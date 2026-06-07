中國4公務船侵台灣東部水域 台海巡船艦勸離

今午2時5分，中方4船在鵝鑾鼻西南方30浬處航入台灣限制水域，台方船艦立刻採一對一並航方式監控，並廣播驅離。(圖／台海巡署提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國4艘公務船進入台灣東部限制水域，海巡立即監控驅離。

中國4艘公務船進入台灣東部限制水域，海巡立即監控驅離。 重點二： 中船宣稱執法屬中國管轄，台方嚴正反駁並要求轉向離開。

中船宣稱執法屬中國管轄，台方嚴正反駁並要求轉向離開。 重點三：海巡署譴責中國藉口操作主權假象，強調將守護海域安全。

中國稱將在台灣東部海域「執法」，今旋即有4艘公務船航入台限制水域，台海巡署船艦立即一對一並航監控，並廣播驅離；期間中船稱「兩岸同屬一個中國」，要台方別干擾執法，海巡署高雄艦立刻回應中國在台灣東部海域無任何主權權利，要求中船轉向離開。

影片來源：聯合新聞網

台海巡署指出，海巡署昨日晚間偵獲「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」及「東海救113」等4艘中國公務船從廈門港航往台西南海域，沿台灣限制水域線外航行，旋即調派淡水艦、吉安艦、高雄艦、長濱艦、花蓮艦及2艘一百噸級巡防艇前往監控。

今午2時5分，中方4船在鵝鑾鼻西南方30浬處航入台灣限制水域，台方船艦立刻採一對一並航方式監控，並廣播驅離，下午5時30分在鵝鑾鼻東南方33浬處將中船全數驅離至限制水域外，目前雙方船艦持續對峙中。

期間，中船「海巡06」稱「兩岸同屬一個中國，這裡是中國管轄海域，我海事執法編隊在中國海峽海域執行交通專項執法任務，不要干擾我執行公務」。

海巡署高雄艦立即嚴正回應「中國大陸在台灣東部海域不享有任何主權權利，你未經許可進入我方水域，已違反國際法規定，影響我國海域秩序及安全，請立即轉向，盡速離開我方水域」，另強調台海和平攸關全球經濟穩定及科技產業命脈，一旦發生衝突，中方將受世界制裁，「海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動」。

台海巡署表示，嚴正譴責中國以日菲談判為藉口，掩飾其營造擁有「管轄權」假象的企圖，海巡署將採取一切必要手段，全力守護國家主權及海域安全。