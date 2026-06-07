我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃主辦城／最難搶票的比賽在此：邁阿密觀賽指南

「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

神棍誆婦「靈魂破洞」性侵39次還要丈夫迴避 重判25年

記者戴永華／宜蘭即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
宜蘭某私人宮廟黃姓宮主涉嫌誆騙身心狀況不佳的婦人「卡到陰、靈魂破洞」，必須透過性...
宜蘭某私人宮廟黃姓宮主涉嫌誆騙身心狀況不佳的婦人「卡到陰、靈魂破洞」，必須透過性行為「補氣」調理，強制性交婦人共39次，惡性重大，法官重判黃男25年。(本報系資料照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：宜蘭黃姓宮主以鬼神之說，誘騙婦人進行性行為補氣。
  • 重點二：法院認定他自2020年至2023年間共強制性交婦人39次。
  • 重點三：宜蘭地院痛批其惡性重大，判處有期徒刑25年。

宜蘭某私人宮廟黃姓宮主涉嫌誆騙身心狀況不佳的婦人「卡到陰、靈魂破洞」，必須透過性行為「過氣、補氣」調理，甚至要求其丈夫帶兒子外出迴避。宜蘭地院審理，認定黃男利用鬼神之說壓制被害人理性思考，涉犯強制性交共39罪，惡性重大且狡辯未和解，一罪一罰，重判黃男25年徒刑。

判決指出，黃男自2015年起在宜蘭頭城鎮開設宮廟供奉王爺，白天從事泥水工、晚間接受信眾問事。被害婦人因長期飽受躁鬱症所苦，且深受宗教迷信影響，經丈夫同事介紹前往問事而結識黃男。黃男見婦人心智脆弱，先是恐嚇她被多隻厲鬼纏身，前世造業「有黑令旗」，若不透過儀式處理恐會危及性命。

2020年初，婦人不慎跌倒導致頸部受傷，再度與丈夫前往求助。黃男竟瞎扯婦人的頭部撞擊導致「靈魂破一個洞」，一般的推拿已無法將氣補足，必須假借王爺旨意，以男女發生性關係的特殊手段才能「過氣、補氣」。

婦人身體疼痛無助而深信不疑，其丈夫起初察覺有異而拒絕，但在妻子不斷哭訴「傷勢是丈夫造成」的心理勒索，及黃男宣稱「夫妻行房會過惡鬼」等恐嚇下，最終無奈妥協。

兩人首次發生性行為時，丈夫被迫帶著兒子外出迴避。自2020年12月至2023年11月期間，黃男陸續在宮廟及婦人住家，違反意願性侵多達39次，假調理之名行侵犯之實。直到婦人因長期承受巨大精神壓力，身心崩潰向警方報案，這起離譜「假神棍、真性侵」案才東窗事發。

黃男在法院審理時矢口否認，辯稱特殊治療有經過夫妻倆仔細考慮並同意；其辯護人甚至指稱，婦人與丈夫已有1年多沒有行房，是婦人自己購買情趣用品，以治療當藉口尋求偷情，屬於自由意志展現。

宜蘭地院合議庭嚴厲駁斥辯詞，強調被害人長期躁鬱就醫，心靈比一般人脆弱，被告利用科學無法印證的鬼神之說，趁人急迫無助時，惡意壓制被害人夫妻的理性思考空間，迫使其做出損己的性交決定，屬於刑法上「違反意願之方法」。

法官痛批黃男利用信眾的無助與信任，為逞私慾敗壞社會風氣，且犯後態度惡劣，至今未與被害人和解，毫無悔意。法院最後針對39次強制性交罪，每罪各處3年6月徒刑，合併定應執行有期徒刑25年。全案仍可上訴。

精華 FAQ

  • 他先恐嚇婦人被厲鬼纏身、前世有業障，再編造「靈魂破洞」必須靠性行為補氣的說法，藉此壓制其理性判斷，迫使婦人順從。

  • 法院認定黃男利用被害人對宗教的信任與心理脆弱，違反其意願強制性交共39次，每罪判3年6月，合併應執行有期徒刑25年。

  • 辯方稱雙方是自願接受特殊治療，甚至暗指婦人尋求偷情；但法院認為這是以鬼神話術壓制意志，並非自由同意，故全面駁回。

性侵

上一則

蕭美琴訪帛琉 惠恕仁：台灣主權不受承認 小國何以自保

延伸閱讀

台「蘿莉控」婦產科醫師重判4年8月 五罪成立

台「蘿莉控」婦產科醫師重判4年8月 五罪成立
全台首例空拍機投毒害動物慘死 宜蘭「張美阿嬤」兒子判1年8月

全台首例空拍機投毒害動物慘死 宜蘭「張美阿嬤」兒子判1年8月
造謠女師「女女戀」害丟工作 女大生判刑再賠百萬

造謠女師「女女戀」害丟工作 女大生判刑再賠百萬
妻童年遭性侵 走不出陰影服藥自盡 深圳夫4個月後殉情

妻童年遭性侵 走不出陰影服藥自盡 深圳夫4個月後殉情

熱門新聞

出生後不久就被送到澳洲人家庭的凡妮莎，經過一年多努力，6月1日終於取得中華民國護照。 （圖/ 凡妮莎提供）

遭販嬰赴澳46年 她返台尋根如願獲護照

2026-06-01 20:47
圖為台灣法務部。（記者王聖藜／攝影）

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

2026-06-02 19:40
國民黨主席鄭麗文(中)訪美。(圖／國民黨文傳會)

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

2026-06-04 09:15
《玉淵潭天》發布一張示意圖指稱，中國海警已在台灣周邊海域形成多區域聯動的常態化執法管控。（圖／取自《玉淵潭天》）

鄧聿文：台灣東部海域大概率守不住 納入中定期巡航範圍

2026-06-02 09:32
加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「夏洛特城號」。(路透資料照)

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

2026-05-30 10:35
劉喬安自美國押解返台，昨晚抵達桃園機場。記者黃仲明/攝影

「太陽花女神」潛逃美國7年 刑事局晚上押解返台

2026-06-04 09:07

超人氣

更多 >
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝

槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝
Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」
林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」