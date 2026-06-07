蕭美琴訪帛琉 惠恕仁：台灣主權不受承認 小國何以自保

台副總統蕭美琴(中)訪問帛琉，出席帛琉總統惠恕仁歡迎晚宴。(圖／台總統府提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 帛琉總統惠恕仁力挺台灣參與國際組織，並強調主權應被尊重。

帛琉總統惠恕仁力挺台灣參與國際組織，並強調主權應被尊重。 重點二： 他批評若台灣主權不被承認，小國如帛琉的安全也難以保障。

他批評若台灣主權不被承認，小國如帛琉的安全也難以保障。 重點三：蕭美琴訪帛期間參訪景點與二戰遺址，並推動台帛交流合作。

台副總統蕭美琴率團出訪台邦交國帛琉，中央社報導，帛琉總統惠恕仁今天宴請副總統蕭美琴時表示，若台灣主權無法獲得承認，包括帛琉在內的小國主權又如何能被尊重，帛琉支持台灣參與國際組織，並盼增開台帛直航班次深化雙邊交流。

蕭美琴「帛榮專案」今天在惠恕仁親自駕船陪同下，參訪聯合國教科文組織自然及文化遺產洛克群島南方潟湖及貝里琉島等自然及歷史景點；蕭美琴也體驗浮潛與泛舟樂趣。

蕭美琴也前往貝里琉州參訪二戰紀念博物館，她表示，戰爭帶來生靈塗炭，盼世人以史為鏡、追求和平，美日於二戰時曾在此地爆發激烈衝突，如今美日已成為印太地區重要盟友，希望大家共同維護區域的穩定。

另外，蕭美琴出席惠恕仁歡迎晚宴時表示，此次非常榮幸奉派訪問帛琉，肩負深化兩國人民情誼的重任，賴總統為此次帛琉之行特別交付三項任務，包括深化兩國人民的緊密情誼、鼓勵更多台灣旅客將帛琉列為旅遊首選目的地、實地訪視及見證台帛堅實合作的各項重要計畫。

惠恕仁致詞表示，日前他訪問日本期間，多家媒體關注台灣與帛琉的關係。他強調，台帛關係十分穩固，也持續深化，因為雙方有共同利益，也支持以規則為基礎的國際秩序及自由開放的印太地區，並捍衛自由、民主與法治等共享價值。

惠恕仁表示，若台灣主權無法獲得承認，包括帛琉在內的小型國家主權又如何能被尊重，不如把所有小國都消滅算了，因此各國都必須共同捍衛自由、民主與法治。

惠恕仁說，台灣在醫療、科技、航空等領域對國際社會有重要貢獻，應有意義地參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等國際機制，而這也是聯合國「不遺漏任何人」的宗旨。