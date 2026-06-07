合歡山賞花巴士翻覆 15外籍遊客送醫 蘋果偵測自動求援

菲律賓籍遊客包車上合歡山遊玩，下山行經台14線79K處時衝出邊坡翻覆，乘客連同駕駛共16人受傷送醫治療。圖／民眾提供

AI重點 文章重點整理： 重點一： 合歡山下山中巴翻覆，車上十五名菲籍遊客與駕駛共十六人受傷。

合歡山下山中巴翻覆，車上十五名菲籍遊客與駕駛共十六人受傷。 重點二： 事故疑因降雨、下坡過彎失控衝出邊坡，詳細肇因待警方釐清。

事故疑因降雨、下坡過彎失控衝出邊坡，詳細肇因待警方釐清。 重點三：iPhone或Apple Watch自動偵測車禍，直接撥打119通報救援。

南投縣仁愛鄉傳中型巴士翻覆意外，一輛載運菲律賓遊客的中型巴士，行經台14線埔霧公路79K附近時，疑因當時降雨且為下坡過彎處，竟衝出邊坡翻覆，車上乘客連駕駛共16人受傷，所幸意識均清楚並送醫，詳細肇因仍待警方調查釐清。

南投縣消防局表示，今天下午5時31分獲報台14線79K有巴士衝出邊坡翻覆，且車上載有乘客，立刻調遣中心碑、仁愛分隊、埔里分隊及第二大隊共5輛救護車趕赴現場，到場時確認人員狀況，車上連駕駛共16人受傷，但意識均清楚。

消防人員說，該起事故發生時，第一時間並非是收到民眾報案，而是外籍乘客的iPhone 或Apple Watch偵測到車禍，自動撥打119通報，當下得知為外籍遊客團後，立刻調派5分隊人車馳援，經初步檢傷處理後，分別送往埔榮、埔基治療。

警方調查，15名菲律賓籍遊客包下一輛中型巴士到合歡山遊玩，一行人開心上合歡北峰賞高山杜鵑，不料今天下午5時許下山，車子行經台14線埔霧公路79K霧峰路段時，疑因當時降雨且為下坡過彎處，連人帶車突衝出邊坡翻覆。

警方表示，仁愛山區今午後降雨，該輛中巴載運菲律賓旅遊團下山時，突然衝出邊坡翻覆，車上乘客及駕駛因此受傷，經救出後送醫，所幸均性命無虞；至於詳細肇事原因，是因為天雨路滑過彎不慎，或機械故障等仍待進一步調查釐清。