我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

真的不是AI…黃仁勳合體劉在錫「還隨音樂熱舞」

基隆海泳登場 民進黨美女議員參選人PO火辣泳裝照網熱議

記者游明煌／基隆即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨提名中山區市議員參選人吳巧瀅今天在臉書貼出一張穿著泳裝火辣照邀民眾參加，吸...
民進黨提名中山區市議員參選人吳巧瀅今天在臉書貼出一張穿著泳裝火辣照邀民眾參加，吸引大批網友熱議。圖／吳巧瀅提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：基隆外木山海上長泳明天登場，限額2500名，路線橫跨3200公尺海域。
  • 重點二：民進黨議員參選人吳巧瀅貼出泳裝照宣傳，引發網友熱烈留言討論。
  • 重點三：活動具山海景觀特色，市長謝國樑將到場主持開泳儀式。

基隆市外木山長泳明天上午7時登場，今年報名踴躍，採限額2500 名，從外木山澳救生站礁岩區下水，沿著海岸線至大武崙澳底沙灘，橫跨3200公尺海域。民進黨提名中山區市議員參選人吳巧瀅今天在臉書貼出一張穿著泳裝火辣照邀民眾參加，吸引大批網友熱議，網友提醒她「明天記得穿這樣到場帶動熱身操喔」。

外木山海上長泳是喜愛海泳民眾必衝海泳盛事，外木山海域名列「台灣十大魅力水域」　去年吸引來自全國18縣市、共計249個隊伍、超過2000位泳者熱情參與，今年採限額2500名，明天市長謝國樑將到場主持開泳儀式。

外木山獨特魅力在天然海岸線「山海合一」的壯闊感，可看到山海美景。海泳時左側是鬼斧神工的礁岩峭壁，右側則是「基隆嶼」，如同置身天然的大型水族箱。

吳巧瀅今天在臉書貼出一張她到外木山海興游泳池，穿著一件白色連身泳衣，從欄杆上岸的照片，曲線婀娜多姿，希望大家一起來長泳，吸引大批網友水留言、按讚，引發網友熱烈討論。

「側臉有點像藝人何妤玟」、「希望見到美女議員上台穿這樣子，帶動熱身健身操」、「多游幾次就當選了，全力支持」，還有人留下一首詩，「《瀅波流轉》巧笑倩兮，瀅光流轉間驚鴻一瞥；仙姿玉貌，勾勒出婀娜動人的曲線。冰肌勝雪，恰如春日初綻的嬌蕊。」

吳巧瀅表示，她平常會到外木山海興游泳池游泳，今天貼照是希望為明天長泳活動宣傳一下，大家一起來熱鬧、捧場。

精華 FAQ

  • 活動訂於明天上午7時舉行，採限額2500名，從外木山澳救生站礁岩區下水，沿海岸線游向大武崙澳底沙灘，全程約3200公尺。

  • 她表示自己平常就會到外木山海興游泳池游泳，這次貼出泳裝照主要是替明天的長泳活動宣傳，希望號召民眾一起參與、讓現場更熱鬧。

  • 網友對吳巧瀅的泳裝照反應熱烈，留下稱讚與幽默留言；活動本身則因外木山山海景致、基隆嶼景觀及市長謝國樑將主持開泳而受矚目。

民進黨

上一則

專家之眼／台灣如何因應日菲海域畫界？

下一則

馬英九基金會風波未歇 尹啟銘：有「看不見的手」操弄

延伸閱讀

鄭麗文明訪美 要讓美國了解「國民黨才是真正的朋友」

鄭麗文明訪美 要讓美國了解「國民黨才是真正的朋友」

華人初訪加州裸體海灘 短短10分鐘「從尷尬到解放」：我穿太多

華人初訪加州裸體海灘 短短10分鐘「從尷尬到解放」：我穿太多
蔡壁如選彰化縣長夢碎 被指算計者柯文哲：別問無聊題目

蔡壁如選彰化縣長夢碎 被指算計者柯文哲：別問無聊題目
提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

熱門新聞

加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「夏洛特城號」。(路透資料照)

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

2026-05-30 10:35
圖為台灣法務部。（記者王聖藜／攝影）

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

2026-06-02 19:40
出生後不久就被送到澳洲人家庭的凡妮莎，經過一年多努力，6月1日終於取得中華民國護照。 （圖/ 凡妮莎提供）

遭販嬰赴澳46年 她返台尋根如願獲護照

2026-06-01 20:47
基隆七堵區一處民宅十樓30日發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親僅因一件外套激烈口角爭執，他涉嫌持菜刀砍死母親，跑到住家頂樓12樓墜落亡。(記者游明煌／攝影)

「媽媽和弟弟吵架你快回來」父接大兒子急電 衝回家見妻兒慘死

2026-05-30 20:07
國民黨主席鄭麗文(中)訪美。(圖／國民黨文傳會)

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

2026-06-04 09:15
吳淡如怒公開勒索信件。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

開課被指抄襲 吳淡如報警怒嗆：我是法律系畢業…

2026-05-28 14:59

超人氣

更多 >
王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加
可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費
費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看

費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看
完美成績後的無聲呼救 華裔博士從姪女輕生揭華人枷鎖

完美成績後的無聲呼救 華裔博士從姪女輕生揭華人枷鎖
正值鮮為人知的「換季」郵輪跨洋14天才千元起跳

正值鮮為人知的「換季」郵輪跨洋14天才千元起跳