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供電疑慮 賴清德邀黃仁勳參觀電廠

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賴清德總統接受非凡及台視新聞專訪時說，歡迎輝達執行長黃仁勳下次訪台時，參觀台灣發...
賴清德總統接受非凡及台視新聞專訪時說，歡迎輝達執行長黃仁勳下次訪台時，參觀台灣發電廠。（圖／總統府提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：賴清德邀黃仁勳參觀電廠，盼釐清台灣供電疑慮。
  • 重點二：黃仁勳再提台灣需要能源，強調電力支撐AI成長。
  • 重點三：台電估2026至2030年新增用電逾500萬瓩。

AI教父黃仁勳訪台，多次談及能源議題，表達他對於供電穩定的憂心。賴清德總統昨天接受非凡及台視新聞專訪時表示，歡迎黃仁勳下次訪台時，參觀台灣發電廠，也可以和台電董事長曾文生餐敘交流。黃仁勳則說，若未來能受邀與賴清德、曾文生一同參訪電廠，將是很大的榮幸，他也再次表示，台灣需要能源（Taiwan needs energy）。

台灣成為全球AI發展中心，電力供應問題始終是企業關注焦點。隨著AI與半導體投資持續擴張，台灣用電需求也同步升高。台電評估，依半導體等相關建廠計畫，2026年至2030年預估新增用電逾500萬瓩，平均1年新增約100萬瓩；若再加上AI等周邊相關成長，用電需求將更高。

賴清德表示，目前台電電力供應的備轉容量大約20%，亦即發了100度電，有20度是沒有在用的，代表台灣的電力供應沒有問題。「我歡迎黃仁勳先生，或是任何擔心台灣的供電會出問題的人，我們可以帶他去發電廠看一看，台灣電力公司可以幫他們做簡報」。

賴清德指出，黃仁勳下回訪台，與台灣企業代表聚餐時，不妨邀曾文生，邊吃邊說明，黃仁勳就會有信心。

黃仁勳（中）正訪問南韓，他5日去首爾一家網咖，和他的粉絲打招呼。（路透）
黃仁勳（中）正訪問南韓，他5日去首爾一家網咖，和他的粉絲打招呼。（路透）

黃仁勳昨天離台、出發前往南韓前再度談到台灣能源議題。他說，台灣需要能源，能源是工業成長所必需，不只台灣如此，全球任何希望產業持續成長的地方，都需要能源支撐。他也說，若未來能受邀與賴清德、曾文生一同參訪電廠，將是很大的榮幸。

黃仁勳表示，聽聞台灣首季GDP成長達14%，很高興看到台灣的成功與成長。他指出，台灣供應鏈在AI浪潮中扮演核心角色，隨著AI帶動新一波電腦革命，未來數年，全球將生產規模達數兆美元的運算設備，台灣也將在其中扮演關鍵角色。

黃仁勳強調，台灣若要持續抓住AI革命機會，能源供給必須跟上產業擴張腳步。從半導體製造、AI伺服器到資料中心，電力已不只是基礎建設議題，更是台灣能否承接下一波全球AI投資的關鍵。

賴清德並未提及想邀請黃仁勳看哪座發電廠，台北市長蔣萬安昨問總統，「要不要先去核三廠看一看？」

精華 FAQ

  • 賴清德表示，外界若擔心台灣供電出問題，可實地參觀發電廠並聽台電簡報，藉此說明備轉容量約20%，顯示目前電力供應並無問題。

  • 黃仁勳多次強調台灣需要能源，認為能源是工業與AI成長的必要條件，若電力供給跟不上擴張腳步，台灣將難以抓住全球AI投資機會。

  • 台電估算，依半導體等建廠計畫，2026至2030年將新增逾500萬瓩用電，平均每年增加約100萬瓩；若再加上AI周邊成長，需求還會更高。

賴清德 黃仁勳

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