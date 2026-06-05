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中國宗教管控日趨嚴格 海基會：皆為民眾實際陳情案例

記者陳湘瑾／台北即時報導
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海基會外觀。（本報系資料照）
海基會外觀。（本報系資料照）

海基會日前披露，5月有三名台灣一貫道道親遭中方拘禁，中國國台辦指民進黨出於政治私利造謠抹黑中國。海基會今天表示，都是根據民眾實際陳情得來的案例跟數據。海基會董事長蘇嘉全今天也呼籲，期盼中國重視人民信仰自由與基本的權益。

海基會日前披露，5月有三名台灣一貫道道親在福建與廣東遭中方以不明理由拘禁，喊話台灣道親千萬不要再赴中。中國國台辦發言人陳斌華在5月27日在例行記者會僅稱，只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞赴中不必有任何顧慮。他並指，民進黨出於政治私利惡意炒作，造謠抹黑中國。

海基會副秘書長黎寶文5日下午在背景說明會說明，從數字上來看，從2019年到今天，因為宗教因素被中國限制人身自由的案例，海基會收到的陳情就有22案共24人。當中又以一貫道的比率最高，總共18案共19人。

上述陳情案數據跟海基會上月22日召開背景說明會時公告的數字相比又有所增加，當時海基會秘書長羅文嘉指出，自2019年以來，國人因宗教原因遭中國拘禁的案件共計17件19人，其中一貫道就佔了13件14人。

他進一步表示，所有數據都有跟政府各機關分享，並且是根據民眾陳情來提出相關報告，至少海基會都是收到實際民眾陳情，來做相關數據跟案例提報，過程中，海基會接獲家屬聯絡後，就會第一時間跟家屬保持密切聯絡。

黎寶文強調，出於跟家屬長期的信任關係，尊重當事人及家屬意願，通常不會對案情有過多表露或描述，通常都是用案例數據的方式提醒民眾，特別是台灣一貫道道親跟信眾，前往中國從事任何活動都應該要注意人身安全相關風險。不會對細節或案情有過多描述，但都是根據民眾實際陳情得來的案例跟數據，「應該不是所謂的虛構」。

他提醒，中國對於宗教的管控日趨嚴格，光是五月看到的數據就跟過去有非常大量的增加。再次提醒，中國對於宗教的管控非常嚴格，而且這幾年看到越來越多恣意認定違法，甚至逮捕跟拘禁的行為越來越多，而且不是只有針對本國民眾，中國民眾及外國人士都有受到相同騷擾。

黎寶文表示，可見中國對於宗教自由的看法，以及對於保障人民信仰自由的觀念，跟民主社會的台灣有非常大的落差。在沒有宗教自由的前提之下，要進行任何有意義的宗教交流，都會提醒台灣民眾應該要審慎加以考慮必要性，審慎考慮自身人身安全的風險。

至於上述提到5月有三名台灣一貫道道親在福建與廣東遭中方以不明理由拘禁，據瞭解，目前還是滯留在中國。

海基會董事長蘇嘉全也在今天舉行的第12屆董監事第11次聯席會議上表示，近年來看到有非常多國人因為宗教信仰的因素，在中國受到限制人身自由。宗教信仰自由、人身安全是人民最基本的權利，也是普世價值。他喊話，期盼中國能秉持人道精神，重視人民信仰自由與基本的權益。

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