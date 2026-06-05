我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

藥物記錄從醫療報告中消失？川普愛用生髮藥為何突然不見

兩岸同屬一中能化解分歧 鄭麗文：九二共識是東方智慧結晶

記者陳熙文／波士頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文訪美進入第五天，6月5日上午訪問波士頓的紐英崙中華公所，與在地華...
國民黨主席鄭麗文訪美進入第五天，6月5日上午訪問波士頓的紐英崙中華公所，與在地華人僑胞見面，她在致詞後也接受現場提問。記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文5日表示，九二共識就是兩岸溝通的政治基礎，剩下的是「戰略模糊」，要如何定義「一中」，以後再說，並表示，只要兩岸都說同屬一個中華民族，就能化解歧異；鄭麗文也說，兩岸若想對等、和平得坐下來交流，首先要接受、尊重對方的成就。

鄭麗文訪美進入第五天，5日上午訪問波士頓的紐英崙中華公所，與在地華人僑胞見面，她在致詞後也接受現場提問。

被問及一個中國的問題，鄭麗文回答說，全世界都支持一中政策，這個不需要改變，因為中華民國憲法也是「一中憲法」，並認為九二共識就是東方高度的智慧結晶。

鄭麗文說，「兩岸同屬一中」就是雙方的政治基礎，剩下的叫做戰略模糊，至於一中由誰來定義、怎麼定義，這個以後再說；鄭麗文說，因為中國大陸是一中、台澎金馬也是一中，中華民國憲法也是一中，「這樣就夠了」。

鄭麗文指出，兩岸不是從1949年才開始隔離，而是從台灣在1895年被割讓給日本就與中國大陸分開，前後經歷超過百年的時間，兩岸發展出完全不一樣的制度和生活方式；鄭麗文表示，只要兩岸都說：「我們同屬一個中華民族」，巨大的分歧就能慢慢化解。

鄭麗文也說，兩岸各種不同多元的存在不需要變得通通一模一樣；鄭麗文也說，台灣別無選擇，只能選擇和平，但不代表要犧牲台灣的民主、自由和法治，更不會犧牲台灣的經濟成果，反而是和平的兩岸強強聯手，可以創造無法想像的成就。

鄭麗文認為說，只要兩岸能和平相處和對話，就排除掉兩岸要打仗的任何可能，並表示，國民黨也支持一個中國、反對台獨，這可以排除戰爭，讓兩岸放下恩怨情仇，走向和解；鄭麗文表示，若兩岸不交流對話，很可能哪一天就擦槍走火，引爆戰爭。

至於僑胞詢問說，中國人民共和國希望消滅中華民國，鄭麗文回答說，兩岸必須先化解歧異和敵意，先交流，而不是用中華民國取代中華人民共和國，也不是中華人民共和國取代中華民國。

鄭麗文表示，兩岸若要對等和平得坐下來交流，首先要尊重、接受、承認對方的成就，指中國國家主席習近平與她會面時，就表示，中國接受也尊重台灣人民因為歷史原因，已經選擇發展出完全不同的社會制度和社會方式。

鄭麗文說，他們當然接受這個事實、面對這個成果，並表示，中方也表達他們的心情，希望台灣也應該承認中國大陸成就現代化的巨大成果。

鄭麗文表示，兩岸要學會互相肯定、尊重和包容，認為九二共識就是把兩岸共同的基礎拿出來；鄭麗文說，在地表上與中國共產黨最有仇的就是中國國民黨，曾發生過國共內戰，造成數百萬人死亡，國共不能再複製過去的歷史悲劇，認為兩岸如果能取得和平，會成為美中，乃至於世界的和平典範。

鄭麗文 一中政策 波士頓

上一則

日經：川普2.0批准對台軍售總額 較拜登政府高近4成

下一則

批賴清德「麻煩製造者」鄭麗文稱川普態度讓民進黨很窘迫

延伸閱讀

座談被拷問 鄭麗文：加強台灣防衛不牴觸創造兩岸和平

座談被拷問 鄭麗文：加強台灣防衛不牴觸創造兩岸和平
鄭麗文訪波城紐英崙中華公所：兩岸和平是台灣未來的關鍵

鄭麗文訪波城紐英崙中華公所：兩岸和平是台灣未來的關鍵
鄭麗文：沒有鄭習會 我只是在野黨主席「可能根本無足輕重」

鄭麗文：沒有鄭習會 我只是在野黨主席「可能根本無足輕重」
鄭麗文哈佛演說 重申中華民國憲法是兩岸和解的好基礎

鄭麗文哈佛演說 重申中華民國憲法是兩岸和解的好基礎

熱門新聞

加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「夏洛特城號」。(路透資料照)

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

2026-05-30 10:35
圖為台灣法務部。（記者王聖藜／攝影）

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

2026-06-02 19:40
出生後不久就被送到澳洲人家庭的凡妮莎，經過一年多努力，6月1日終於取得中華民國護照。 （圖/ 凡妮莎提供）

遭販嬰赴澳46年 她返台尋根如願獲護照

2026-06-01 20:47
基隆七堵區一處民宅十樓30日發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親僅因一件外套激烈口角爭執，他涉嫌持菜刀砍死母親，跑到住家頂樓12樓墜落亡。(記者游明煌／攝影)

「媽媽和弟弟吵架你快回來」父接大兒子急電 衝回家見妻兒慘死

2026-05-30 20:07
國民黨主席鄭麗文(中)訪美。(圖／國民黨文傳會)

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

2026-06-04 09:15
吳淡如怒公開勒索信件。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

開課被指抄襲 吳淡如報警怒嗆：我是法律系畢業…

2026-05-28 14:59

超人氣

更多 >
七旬夫妻怕得失智症 向子女公開資產卻悔不當初

七旬夫妻怕得失智症 向子女公開資產卻悔不當初
移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？
川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿
3生肖年輕時默默無聞 中年後財運翻身

3生肖年輕時默默無聞 中年後財運翻身
「捍衛戰士」男星自家前院遭砍殺「血泊中不治」 兇手竟是女友兒子

「捍衛戰士」男星自家前院遭砍殺「血泊中不治」 兇手竟是女友兒子