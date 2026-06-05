日經：川普2.0批准對台軍售總額 較拜登政府高近4成

圖為美國出售給台灣的拖式飛彈。(美聯社)

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，美國總統川普 第二任期政府上台1年半內，批准對台軍售 總額，比前總統拜登 （Joe Biden）政府4年總和高出36%。

報導中表示，川普2.0批准軍售總額攀升之際，外界正日益擔憂，華府對台北的支持恐削減，以作為與北京達成更廣泛協議的一部分。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）3日在國會聽證會上向議員表示，140億美元對台軍售案目前仍在審查中。

美國總統川普（Donald Trump）在上月與中國國家主席習近平舉行峰會後表示，尚待批准的140億美元對台軍售是很好的談判籌碼。

這番言論加劇了外界的憂慮，擔心美國對台灣的支持可能會作為與北京達成更廣泛協議的一部分，而面臨實質性的重新調整，但魯比歐駁斥這種觀點。

魯比歐強調，絕不允許中國的意願干預白宮對台軍售的決策。

根據美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council）數據，拜登政府4年任期批准對台軍售總額為84億美元。

相較之下，川普第一任期政府批准對台軍售總額約183億美元，創下美國近代歷屆政府的最高紀錄。

川普2.0去年12月批准114億美元對台軍售。若魯比歐所提的140億美元追加軍售案獲批准，川普2.0批准對台軍售總額將達大約250億美元。

與川普政府關係密切的保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）亞洲研究中心高級政策分析師歐文（Edward Owen）表示，他有信心軍售案年底前就會獲得批准。其他人則抱持懷疑態度。

川普已邀請習近平9月24日訪問白宮。美中雙方希望在年底前舉行多達3次峰會。而習近平多次敦促川普停止對台軍售。

川普政府若繼續推進新一輪軍售，中國很可能會做出強烈反應，進而可能影響未來峰會的計畫。

習近平訪問白宮的時間安排在美國11月3日期中選舉前一個月左右。川普十分渴望與中國達成能向國內選民展示的經濟協議。

而任何可能激怒習近平的舉動都可能讓這些努力複雜化，使得關於追加對台軍售的任何決定顯得格外重要。

根據喬治梅森大學（George Mason University）的追蹤數據，截至4月，已獲准售台但尚未交付的武器總額達297億美元。

類似的交付延宕問題，也影響美國對日本在內全球盟友的武器出貨。