鄭麗文訪波城紐英崙中華公所：兩岸和平是台灣未來的關鍵

中國國民黨主席鄭麗文於美東時間5日拜訪波士頓華埠的紐英崙中華公所，和僑胞晤談，強調和平就是力量。(特約記者周菊子／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鄭麗文訪波士頓中華公所，重申兩岸和平是台灣未來關鍵。

鄭麗文訪波士頓中華公所，重申兩岸和平是台灣未來關鍵。 重點二： 她批評民進黨台獨與去中國化，稱是台海危機主要導火線。

她批評民進黨台獨與去中國化，稱是台海危機主要導火線。 重點三：她主張中選會等監督機構須獨立，並盼國民黨2028重返執政。

中國國民黨主席鄭麗文 於美東時間5日一大早來到波士頓 華埠的紐英崙中華公所，和僑胞晤談。她說，她高興聽到座中僑胞響應她一向的主張，和平就有力量；強調台灣不能成為下一個烏克蘭 ，兩岸和平是台灣未來發展的關鍵。

陪同鄭麗文抵達現場的有前駐美代表袁健生、國民黨駐美代表秦日新，以及國民黨29名中常委中的李德維和勤彭蓁，國際部主任董佳宇和海外部主任吳亮儀。

（特約記者周菊子攝影）

鄭麗文在波士頓國民黨常委張韻蘭做開場致詞後介紹隨行人員，特地指出勤彭蓁是第一次來美國，也是最支持她，最熱心的黨員。

鄭麗文也說，紐英崙中華公所主席雷國輝特地指出講台後面有中華民國、美國國旗和中國國民黨黨旗，讓她非常感動。她說，在海外護旗很艱辛，在台灣也要維持中華民國也很艱辛，因為有執政黨(民進黨)每天都在偷換概念，想要透過中華民國憲法，讓台獨主張借殼上市。

鄭麗文直言，現在台海危機最重要的導火線，就是民進黨的台獨主張，新兩國論和去中國化。

（特約記者周菊子攝影）

她感慨地說，來波士頓，看到僑胞們熱愛、支持中華民國，反觀台灣內部，卻有人並不感恩，還肆意抹黑，完全不顧戰後來到台灣的人，一路篳路藍縷，非常艱辛地建立了民主法治，自由均富的社會，創造的經濟及民主化成就，以及護國神山台積電等許多讓全世界都羨慕的奇蹟。

過去的12年，台灣有很多長年累積下來的好制度及優良文化價值都已潰爛。以民主來說，連一個國會單獨通過的法案及預算，總統和行政院都可以不遵守，當作看不見的直接毀憲，還把憲法法庭當作是他們的政治橡皮擦，讓人覺得不可思議。

鄭麗文還取笑道，台灣學美國建立的NCC，被人戲稱為「髒兮兮」，變成了迫害新聞自由的工具。例如一名NCC主委不堪時任行政院長蘇貞昌的羞辱，落淚辭職。

她強調，希望大家記得，中選會一定要獨立，不能變成執政黨的「東廠」，因為民主政治的底線是中立、超然、不分黨派。鄭麗文指出，當年民進黨也參與了爭取台灣的民主自由，卻在掌權後，恨不得回到威權時代，不但要把所有的監督機構變成擺設，還要更進一步的把這些機構變成他們的鷹爪。

鄭麗文強調，她這趟來美訪問，就是要表達台灣對維持區域和平穩定的願望，因為在兩岸絕對不能打仗上，美國扮演關鍵角色，希望能夠創造多贏局面。

（特約記者周菊子攝影）

鄭麗文在會中還回答了余麗媖提問的中國想要除掉中華民國，張青梅提問國民黨的2028年選舉，韓幼文問鄭麗文訪問中國時，有沒感覺到人民的善意，有何感觸等問題。

鄭麗文坦言，現在當國民黨黨員得有抗壓性，一不小心就會被查水表，讓人難以想像這是民主自由的台灣，威權幽靈又回來了，再繼續下去，台灣就完了，這也是為什麼現在的年輕人已不像以前那樣支持民進黨，國民黨必須2028重返執政。

國民黨中常委李德維(左起)和勤彭蓁，以及國際部主任唐佳宇。(特約記者周菊子／攝影)

中國國民黨主席鄭麗文(中)在波士頓國民黨常委張韻蘭(右一)和書記鄭增壽(左一)介紹後致詞。(特約記者周菊子／攝影)

鄭麗文致詞。後排坐者左起中華公所中文書記張青梅、英文書記阮鴻燦、主席雷國輝。右起國民黨中常委勤彭蓁、李德維、駐美代表秦日新、前駐美代表袁健生。(特約記者周菊子／攝影)

中國國民黨主席鄭麗文(左六)於美東時間5日拜訪波士頓華埠的紐英崙中華公所，圖為她與僑胞合影。(特約記者周菊子／攝影)

袁健生(左)和秦日新是安排國民黨主席鄭麗文此次訪美行程的主要人物。(特約記者周菊子／攝影)