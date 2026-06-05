鄭麗文訪波城紐英崙中華公所：兩岸和平是台灣未來的關鍵
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中國國民黨主席鄭麗文於美東時間5日一大早來到波士頓華埠的紐英崙中華公所，和僑胞晤談。她說，她高興聽到座中僑胞響應她一向的主張，和平就有力量；強調台灣不能成為下一個烏克蘭，兩岸和平是台灣未來發展的關鍵。
陪同鄭麗文抵達現場的有前駐美代表袁健生、國民黨駐美代表秦日新，以及國民黨29名中常委中的李德維和勤彭蓁，國際部主任董佳宇和海外部主任吳亮儀。
（特約記者周菊子攝影）
鄭麗文在波士頓國民黨常委張韻蘭做開場致詞後介紹隨行人員，特地指出勤彭蓁是第一次來美國，也是最支持她，最熱心的黨員。
鄭麗文也說，紐英崙中華公所主席雷國輝特地指出講台後面有中華民國、美國國旗和中國國民黨黨旗，讓她非常感動。她說，在海外護旗很艱辛，在台灣也要維持中華民國也很艱辛，因為有執政黨(民進黨)每天都在偷換概念，想要透過中華民國憲法，讓台獨主張借殼上市。
鄭麗文直言，現在台海危機最重要的導火線，就是民進黨的台獨主張，新兩國論和去中國化。
（特約記者周菊子攝影）
她感慨地說，來波士頓，看到僑胞們熱愛、支持中華民國，反觀台灣內部，卻有人並不感恩，還肆意抹黑，完全不顧戰後來到台灣的人，一路篳路藍縷，非常艱辛地建立了民主法治，自由均富的社會，創造的經濟及民主化成就，以及護國神山台積電等許多讓全世界都羨慕的奇蹟。
過去的12年，台灣有很多長年累積下來的好制度及優良文化價值都已潰爛。以民主來說，連一個國會單獨通過的法案及預算，總統和行政院都可以不遵守，當作看不見的直接毀憲，還把憲法法庭當作是他們的政治橡皮擦，讓人覺得不可思議。
鄭麗文還取笑道，台灣學美國建立的NCC，被人戲稱為「髒兮兮」，變成了迫害新聞自由的工具。例如一名NCC主委不堪時任行政院長蘇貞昌的羞辱，落淚辭職。
她強調，希望大家記得，中選會一定要獨立，不能變成執政黨的「東廠」，因為民主政治的底線是中立、超然、不分黨派。鄭麗文指出，當年民進黨也參與了爭取台灣的民主自由，卻在掌權後，恨不得回到威權時代，不但要把所有的監督機構變成擺設，還要更進一步的把這些機構變成他們的鷹爪。
鄭麗文強調，她這趟來美訪問，就是要表達台灣對維持區域和平穩定的願望，因為在兩岸絕對不能打仗上，美國扮演關鍵角色，希望能夠創造多贏局面。
（特約記者周菊子攝影）
鄭麗文在會中還回答了余麗媖提問的中國想要除掉中華民國，張青梅提問國民黨的2028年選舉，韓幼文問鄭麗文訪問中國時，有沒感覺到人民的善意，有何感觸等問題。
鄭麗文坦言，現在當國民黨黨員得有抗壓性，一不小心就會被查水表，讓人難以想像這是民主自由的台灣，威權幽靈又回來了，再繼續下去，台灣就完了，這也是為什麼現在的年輕人已不像以前那樣支持民進黨，國民黨必須2028重返執政。
她強調台灣不能成為下一個烏克蘭，認為兩岸和平是台灣未來發展的關鍵，也希望美國能在防止兩岸衝突上發揮關鍵作用，創造多贏局面。 鄭麗文指稱民進黨的台獨主張、新兩國論與去中國化，是台海危機最重要的導火線，並批評執政黨偷換概念，破壞中華民國憲政與制度。 她認為國民黨黨員面對壓力仍要堅持立場，並直言若台灣持續惡化將難以承受，因此希望年輕人回流支持，讓國民黨在2028年重返執政。
精華 FAQ
她強調台灣不能成為下一個烏克蘭，認為兩岸和平是台灣未來發展的關鍵，也希望美國能在防止兩岸衝突上發揮關鍵作用，創造多贏局面。
鄭麗文指稱民進黨的台獨主張、新兩國論與去中國化，是台海危機最重要的導火線，並批評執政黨偷換概念，破壞中華民國憲政與制度。
她認為國民黨黨員面對壓力仍要堅持立場，並直言若台灣持續惡化將難以承受，因此希望年輕人回流支持，讓國民黨在2028年重返執政。
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