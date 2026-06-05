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上海小貓熊5日移交儀式…北市：動物園翻新欄舍迎嬌客

特派記者林宸誼／上海即時報導
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上海動物園5日舉行小貓熊移交儀式，圖為上海市立動物園和台北市立動物園代表合照。特...
上海動物園5日舉行小貓熊移交儀式，圖為上海市立動物園和台北市立動物園代表合照。特派記者林宸誼／攝影

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：上海動物園5日將一對小貓熊移交台北，晚間搭機抵台。
  • 重點二：北市為迎接新嬌客翻新欄舍並重整動線，準備隔離檢疫。
  • 重點三：雙方盼藉小貓熊交流深化保育合作，命名將於7月揭曉。

上海動物園5日舉行小貓熊移交儀式，將1對分別為2歲雄性、1歲雌性的小貓熊送到台北。台北市政府教育局副局長廖文靜5日表示，為了迎接這對小貓熊這對嬌客，台北市立動物園還翻新了欄舍，以及動線重新規劃。至於小貓熊將如何命名，將等待7月揭曉。

廖文靜指出，小貓熊是深受喜愛的保育類動物，今天（5日）啟程前往台北，更承載了雙方的信任，以及對未來合作的期待。對台北市而言，不僅是一項交流計畫的成果，更是一分跨越城市，連接專業與情感的連接點。

「非常高興也非常感動。真的感謝太多的貴人，能夠讓這個事情可以落實。」廖文靜表示，她代表台北市政府教育局以及台北市公務員，向上海市政府以及上海公務員表達誠摯的感謝。在2024年以上雙城論壇期間，雙方接觸了小貓熊備忘錄指南，歷經了長時間的規劃協調與準備，以及運輸和行政程序的各項挑戰，才讓今天的成果得以順利實現。

廖文靜指出，保育工作從來不是單打獨鬥，而是需要跨越地域、跨越制度、跨越時間的共同努力。因為交流不易，今天相聚更顯珍貴，正因為合作難得，這份成果更是共同珍惜。「相信小貓熊未來在台北落腳之後，將成為兩市寶貝合作的重要象徵，也讓更多的市民，透過小貓熊來認識生物多樣性保育的重要價值。」

廖文靜還透露，為了迎接這對小貓熊的到來，台北市立動物園還翻修了欄舍，未來台北市將以最專業最完善的標準，來照顧好這對珍貴的新朋友，並持續深化多元的各項物種保育繁殖研究，以及各項努力的合作交流。

台北市立動物園代表5日抵達上海迎接小貓熊，上海方則派飼養員和獸醫陪伴小貓熊搭飛機在５日晚11時抵台，６日入住台北市立動物園，展開為期1個月隔離檢疫。

上海市動物園園長裴恩樂表示，小貓熊從5月1日起就開始進行檢疫，在1個月的檢疫期間，上海海關全程監管，上海市動物園也進行血樣的檢測，基本上都合格。

裴恩樂指出，小貓熊的狀態現在是非常好，體重也比較穩定，飲食也是非常好，每天能夠聽飼養員的訓練，能夠聽從指揮棒進行引導和運動，能夠自由進出的運輸箱，各方面的條件都是能夠完全達到要求，能夠順利的完成這次的運輸任務。

裴恩樂補充，上海市動物園會派出1位飼養員和1位獸醫，隨貨運飛機啟程，全程照管這對小貓熊，飼養員會在台北市立動物園待兩三天時間，等一切情況比較穩定以後才回上海。

裴恩樂補充，上海動物園的小貓熊也有一個種群，台北市立動物園也有一個種群，而台北市立動物園的小貓熊，因為近親的夥伴問題，迫切的需要上海市動物園的小貓熊來進行血緣保障。

上海市綠化和市容管理局副局長朱心軍（右）將紀念品，交給台北市政府教育局副局長廖文...
上海市綠化和市容管理局副局長朱心軍（右）將紀念品，交給台北市政府教育局副局長廖文靜（左）。特派記者林宸誼／攝影

上海動物園5日舉行小貓熊移交儀式，由上海市動物園園長裴恩樂（右）將象徵兩隻小貓熊...
上海動物園5日舉行小貓熊移交儀式，由上海市動物園園長裴恩樂（右）將象徵兩隻小貓熊的照片，交給台北市立動物園代表（左）。特派記者林宸誼／攝影

精華 FAQ

  • 這對分別為2歲雄性與1歲雌性的小貓熊，於5日晚間搭機抵台，6日入住台北市立動物園後，將先展開為期1個月的隔離檢疫。

  • 北市動物園不僅翻新了欄舍，也重新規劃動線，以符合照養需求與安全標準，並將以最專業完善的方式照顧這對珍貴新成員。

  • 上海方表示，台北市立動物園的小貓熊種群因近親問題，亟需引入新血；此次移交有助血緣更新，也象徵兩市在保育與繁殖研究上的持續合作。

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