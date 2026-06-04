劉冠軍侵占國庫1.9億 23年後台積暴漲追回

AI重點 文章重點整理： 重點一： 劉冠軍侵占近1.9億元後，因追訴時效屆滿獲不起訴處分。

劉冠軍侵占近1.9億元後，因追訴時效屆滿獲不起訴處分。 重點二： 檢方查扣台積電等股票與房產，拍賣後追回逾1.95億元。

檢方查扣台積電等股票與房產，拍賣後追回逾1.95億元。 重點三：因財產長期增值，追徵金額甚至超過原不法所得約300萬元。

國安局出納組前組長、上校劉冠軍多年前侵占專案經費孳息1億9220萬餘元(台幣，下同，609萬美元)，士林地檢署近日因追訴權時效期滿處分不起訴。因當年及時查扣股票、房產等相關財產，經歷23年增值，經檢方聲請單獨宣告沒收並變價拍賣 ，竟順利追徵1億9555萬餘元。士檢表示，利益增值歸犯罪被害人，將轉交國安局。

士檢指出，刑法2016年7月1日修正，擴大犯罪所得沒收範圍，檢方據以在偵查中向士林地院聲請單獨宣告沒收獲准，陸續囑託行政執行署變價拍賣。

2023年3月，行政執行署士林分署拍賣劉冠軍名下股票，包含聯電19萬837股、台積電 20萬8309股、華邦電46萬3669股、云辰9萬9858股等，拍得1億4081萬879元；加上劉的銀行1257萬89元存款，共追回1億5338萬911元。

不動產部分，行政執行署台北分署於同年7月將劉冠軍以犯罪所得3815萬5000元購買、位於木柵的房產以4217萬5000元拍出。全案追徵價額共1億9555萬5977元，超過不法利得約300萬元。

行政執行官指出，案發時劉冠軍可能逃得太急，加上刑法關於沒收的規定修正，導致劉難以脫產，而檢方及時查扣股票、房產等財產，直到囑託行政執行署變價拍賣，已經過廿年之久，許多財產都已增值，因此出現追徵價額超過不法利得的情況。

單就檢方查扣的台積電股票，若參考檢調2000年9月首次搜索，當時台積電股價一股約62元2023年3月約為522元，股票23年間增值460元，賣價也從1291萬餘元增至1億873萬餘元；若以昨日股價2385元變價拍出，甚至能拍出4億餘元。

士檢指出，劉冠軍1994年至2000年間侵占專案經費及孳息1億9220萬7元，涉貪汙治罪條例侵占公有財物罪，是無期徒刑或十年以上有期徒刑之罪，依修正前刑法規定，加計因通緝而停止計算的追訴權時效期間為25年。劉追訴權時效於2025年8月14日期滿，檢方依刑事訴訟法規定，處分不起訴。