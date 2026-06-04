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鄭麗文哈佛演說 重申中華民國憲法是兩岸和解的好基礎

記者陳熙文／波士頓即時報導
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國民黨主席鄭麗文（中）於美東時間4日下午受邀在哈佛大學甘迺迪政府學院發表演說，重...
國民黨主席鄭麗文（中）於美東時間4日下午受邀在哈佛大學甘迺迪政府學院發表演說，重申中華民國憲法是促進兩岸和解與交流很好的政治基礎。 記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文4日下午受邀在哈佛大學甘迺迪政府學院發表演說，重申中華民國憲法是促進兩岸和解與交流很好的政治基礎。

鄭麗文於美東時間3日晚間抵達波士頓，隔日第一站訪問哈佛大學，先是參與由費正清中國研究中心舉辦的座談會，與哈佛大學甘迺迪學院教授米德（Rana Mitter）等12位學者展開交流，全程約一個半小時。

鄭麗文同日傍晚則受邀於哈佛大學甘迺迪政府學院發表閉門演說，現場約有80人到場，國民黨駐美代表秦日新指出，鄭麗文在演說中提出她對兩岸和平的主張，強調一個前瞻、穩定且具備永續性的和平架構，並重申中華民國的憲法是很好的政治基礎，來促進兩岸的和解和交流。

知情人士表示，演說現場的觀眾非常踴躍，不但座無虛席，還有不少人站著聽鄭麗文演說，並指出，有觀眾尖銳提問，質疑國民黨會不會為了兩岸和平而放棄防守台灣，鄭麗文對此舉例說，國民黨在2008到2016執政，強化兩岸關係的同時，也沒有放棄對台灣安全的承諾。

另外，知情人士指出，鄭麗文希望藉由此次訪美轉達的訊息是，執政黨不斷主張兩岸不和平對美國有利，但鄭麗文想要強調說，兩岸和平是有利於美國。

鄭麗文 哈佛大學 波士頓

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