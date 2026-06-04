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學者：台灣為美中關係核心 川習會僅屬戰術性緩和

中央社東京4日綜合外電報導
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美國總統川普5月訪中，與中國國家主席習近平會面。（美聯社）
美國總統川普5月訪中，與中國國家主席習近平會面。（美聯社）

美國智庫「亞洲社會政策研究所」（ASPI）中國分析中心高級研究員楚列瓦表示，美中關係近期雖出現緩和跡象，但因台灣議題仍是雙邊關係核心挑戰，和緩恐只是戰術性質而難持久。

身兼倫敦伊諾多經濟公司（Enodo Economics）首席經濟學家的楚列瓦（Diana Choyleva）在「日經亞洲」（Nikkei Asia）撰文，認為美國總統川普5月訪中與中國國家主席習近平峰會達成的經貿共識雖有助降低短期緊張，但未能消除兩國安全與戰略領域的結構性分歧。

楚列瓦在文中指出，川習會期間中國承諾採購至少170億美元美國農產品和200架波音飛機，並與美方建立貿易與投資對話機制以推動既有經貿共識落實。但她認為，相關措施多已在市場預期之內，並非重大突破，僅構成有限的正面訊號。

文中指出，美中之間的結構性矛盾未解，科技脫鉤與出口管制仍在，北京持續打造近近乎「堡壘經濟」的體系，以降低對外部供應鏈依賴。5月這場川習會展現的更像是戰術性暫停，而非戰略性調整。

市場的看法是華府和北京都不希望出現危機，雙方都有充分理由支持雙方關係至少從現在起到2027年保持穩定，雙方為避免對抗升溫而開始進入關係較穩定階段。楚列瓦認為這種看法或許正確，但在這裡「穩定」與「持久」並非同一概念，其中一個關鍵因素是台灣。

如果川普果真放軟對台灣支持，北京會認為施壓奏效而得寸進尺；如果川普繼續推動對台軍售，中方很可能做出回應，當前雙方緩和的局面勢必生變，無論哪種結果，都凸美中關係和緩的脆弱性。

楚列瓦另提醒，從川習會當時相關報導來看，習近平將日本首相高市早苗和台灣總統賴清德相提並論，稱兩人均對地區和平構成威脅。這種罕見表述顯示北京似乎開始覺得台灣和日本正成為同一問題。

此外，彭博（Bloomberg News）一篇報導指出，日本與菲律賓上週同意提升雙邊關係並啟動一系列防務談判，包括簽署軍事情報共享協定，凸顯在川普「美國優先」並要盟國承擔更多責任下，區域盟邦間得更自立自強。

美國退役空軍上校、海事監測組織海洋之光基金會（SeaLight Foundation）創辦人鮑爾（Raymond Powell）表示，日菲正加速建立更廣泛的夥伴網絡，「若北京打算將市場和海洋空間武器化，鄰國就得編織一張更綿密且具韌性的網絡來因應」。

日本立命館亞洲太平洋大學（Ritsumeikan Asia Pacific University）國際關係學教授佐藤洋一郎（Yoichiro Sato）表示，美國在東亞已無法提供足夠且具威信的嚇阻力量，是日菲加速深化軍事合作主因。

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