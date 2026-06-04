學者：台灣為美中關係核心 川習會僅屬戰術性緩和

美國總統川普5月訪中，與中國國家主席習近平會面。（美聯社）

美國智庫「亞洲社會政策研究所」（ASPI）中國分析中心高級研究員楚列瓦表示，美中關係近期雖出現緩和跡象，但因台灣議題仍是雙邊關係核心挑戰，和緩恐只是戰術性質而難持久。

身兼倫敦伊諾多經濟公司（Enodo Economics）首席經濟學家的楚列瓦（Diana Choyleva）在「日經亞洲」（Nikkei Asia）撰文，認為美國總統川普 5月訪中與中國國家主席習近平 峰會達成的經貿共識雖有助降低短期緊張，但未能消除兩國安全與戰略領域的結構性分歧。

楚列瓦在文中指出，川習會 期間中國承諾採購至少170億美元美國農產品和200架波音飛機，並與美方建立貿易與投資對話機制以推動既有經貿共識落實。但她認為，相關措施多已在市場預期之內，並非重大突破，僅構成有限的正面訊號。

文中指出，美中之間的結構性矛盾未解，科技脫鉤與出口管制仍在，北京持續打造近近乎「堡壘經濟」的體系，以降低對外部供應鏈依賴。5月這場川習會展現的更像是戰術性暫停，而非戰略性調整。

市場的看法是華府和北京都不希望出現危機，雙方都有充分理由支持雙方關係至少從現在起到2027年保持穩定，雙方為避免對抗升溫而開始進入關係較穩定階段。楚列瓦認為這種看法或許正確，但在這裡「穩定」與「持久」並非同一概念，其中一個關鍵因素是台灣。

如果川普果真放軟對台灣支持，北京會認為施壓奏效而得寸進尺；如果川普繼續推動對台軍售，中方很可能做出回應，當前雙方緩和的局面勢必生變，無論哪種結果，都凸美中關係和緩的脆弱性。

楚列瓦另提醒，從川習會當時相關報導來看，習近平將日本首相高市早苗和台灣總統賴清德相提並論，稱兩人均對地區和平構成威脅。這種罕見表述顯示北京似乎開始覺得台灣和日本正成為同一問題。

此外，彭博（Bloomberg News）一篇報導指出，日本與菲律賓上週同意提升雙邊關係並啟動一系列防務談判，包括簽署軍事情報共享協定，凸顯在川普「美國優先」並要盟國承擔更多責任下，區域盟邦間得更自立自強。

美國退役空軍上校、海事監測組織海洋之光基金會（SeaLight Foundation）創辦人鮑爾（Raymond Powell）表示，日菲正加速建立更廣泛的夥伴網絡，「若北京打算將市場和海洋空間武器化，鄰國就得編織一張更綿密且具韌性的網絡來因應」。

日本立命館亞洲太平洋大學（Ritsumeikan Asia Pacific University）國際關係學教授佐藤洋一郎（Yoichiro Sato）表示，美國在東亞已無法提供足夠且具威信的嚇阻力量，是日菲加速深化軍事合作主因。