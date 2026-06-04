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魏哲家：台積電貢獻台灣25%稅收 對社會責任仍要加大

中央社新竹4日電
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台積電舉行股東常會，圖為董事長魏哲家。(記者季相儒／攝影)
台積電舉行股東常會，圖為董事長魏哲家。(記者季相儒／攝影)

台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，台積電要永續經營，就必須對股東、員工與社會三方盡責，觀察這幾年配息與員工分紅數，皆是年年30%成長表現，「這是很值得驕傲」。不過他也提及，台積電在台灣使用土地、近10%電力以及水資源，聘僱優秀人才並貢獻25%稅收，對於社會回饋與責任仍須持續加大。

台積電今天召開股東常會，現場有股東提問近期員工分紅風波，期盼公司可以支持員工，魏哲家回應，「完全支持你說的」，台積電對於員工照顧不遺餘力。

魏哲家表示，台積電員工大部分也是股東，照顧員工與股東是同樣的事。台積電對股東的回饋不會改變，股東股利會一直成長。

他進一步說明，針對股東股利部分，台積電秉持的原則是持續成長，過去配息成長30%，去年上升33%，今年也會持續成長，增幅是遠超過物價成長，「這個承諾不變」。

至於員工分紅方面，魏哲家說，2023年到2025年員工分紅逐年增加30%，2026年又會增加超過30%，「台積電與員工一起努力，分紅沒有天花板」。

不過他也強調，股東回饋與員工分紅，每年成長30%，「這是很值得驕傲」，但台積電若要永續經營，除了考慮員工、股東之外，也必須承擔社會責任，台積電在台灣使用大量土地、近10%電力以及水資源，聘僱台灣優秀人才並貢獻25%稅收，但是台積電承擔的社會責任仍須加大。

台積電 魏哲家

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