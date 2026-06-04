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竹南郵局外包司機身中10刀慘死 凶嫌瘋狂追殺20多公尺

記者范榮達／苗栗即時報導
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苗栗縣竹南郵局楊姓外包司機今天上半身至少中10刀死亡，警方逮捕持菜刀行凶劉姓男子...
苗栗縣竹南郵局楊姓外包司機今天上半身至少中10刀死亡，警方逮捕持菜刀行凶劉姓男子。圖／民眾提供

苗栗縣竹南郵局楊姓外包司機今天下午上半身至少中10刀死亡，劉姓男子持菜刀涉嫌追殺20多公尺，直到楊倒地，警方趕到才罷手，楊頭殼都被砍裂，初步研判劉因不滿郵局上、下貨長期噪音行凶，全案朝殺人罪嫌，進一步調查釐清中。

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竹南郵局距離竹南警察分局約30公尺，警方今天下午4點20分接獲報案，快打警方2分多鐘就趕到現場，劉姓男子（36歲）看到員警，立即高舉雙手，將菜刀丟棄一旁，趴在地上由警方逮捕，楊姓外包司機倒臥在一旁的血泊中，已經失去呼吸心跳，竹南消防分隊救護車送醫，仍回天乏術。

影片來源：聯合新聞網

警方調查，劉男今天下午1點半多就持菜刀在竹南郵局前揮舞叫囂，下午4點多從住店家衝過民族街，持菜刀從門口，一路追砍楊姓外包司機到上、下貨區，過程中另有一人躲進屋內閃避，並趕緊報案，劉跑了20多尺，頭部及左腋下到左胸前，至少中了10刀不支倒地。

據調查，劉下手相當重，幾乎刀刀要致人於死地，楊上半身被砍到血肉模糊，連頭殼都被砍裂，過程相當駭人。警方當場逮捕劉男，扣案行凶的菜刀，劉抱怨郵局長期上、下貨的噪音下殺手，全案朝殺人罪嫌偵辦。

劉的家人表示，劉因不滿郵局噪音問題，清晨到深夜持續不斷，多年來申訴未獲改善，甚至曾向台北相關單位陳情仍無結果，劉今天才會失控，全案警方進一步調查釐清。

中華郵政公司表示，劉男長期因對於竹南郵局裝卸郵件時所發出聲響不滿，控告竹南郵局，案經法院調查相關證據，及環保局函覆法院經派員測量結果，並未發現有分貝數逾越噪音管制法所定標準，中華郵政公司針對此不幸事件，向死者表達深切哀悼及其家屬表示慰問，後續將配合警方釐清案情，並盡全力協助家屬處理後事。

苗栗縣竹南郵局楊姓外包司機今天上半身至少中10刀，送醫仍回天乏術。圖／民眾提供
苗栗縣竹南郵局楊姓外包司機今天上半身至少中10刀，送醫仍回天乏術。圖／民眾提供

劉姓男子今天下午持菜刀涉嫌追殺郵局楊姓外包司機，過程相當驚悚。圖／民眾提供
劉姓男子今天下午持菜刀涉嫌追殺郵局楊姓外包司機，過程相當驚悚。圖／民眾提供

苗栗縣竹南郵局楊姓外包司機今天上半身至少中10刀死亡，警方逮捕持菜刀行凶劉姓男子...
苗栗縣竹南郵局楊姓外包司機今天上半身至少中10刀死亡，警方逮捕持菜刀行凶劉姓男子。圖／民眾提供

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