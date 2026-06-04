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民進黨：六四事件37周年 中共威權變本加厲

記者蔡晉宇／台北即時報導
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民進黨今天表示，六四事件37周年，中共威權變本加厲。(本報系資料照)
民進黨今天表示，六四事件37周年，中共威權變本加厲。(本報系資料照)

民進黨今天表示，在「六四事件」的37周年之際，要嚴正要求中國政府必須正視歷史、承認過錯，停止迫害包含「六四事件」在內，所有受威權壓迫的民主人士與中國人民，立即釋放黎智英和所有受中共無理關押的異議人士，停止用違反文明的野蠻手段扼殺民主、侵害人權，停止以坦克碾壓民主，更應該早日放棄對台灣與世界各國的威權輸出與紅色擴張。

民進黨指出，37年前的今天，無數勇敢的中國人民與青年學子，為了追求民主自由與政治改革，勇敢走上街頭串聯各地；然而，中共當局並未傾聽人民的訴求，反而選擇用坦克與軍隊對人民進行無情鎮壓。37年過去，「六四事件」至今未獲得平反，甚至連6月4日都成為中國不可說的日子，更遺憾地看到，中國政府不僅不願正視這段歷史過錯，更在專制威權、監控人民的道路上變本加厲、越走越遠。

民進黨表示，近年來，中共的箝制言論與監控人民的手段不斷升級，導致中國的人權狀況不斷在惡化當中，例如如香港壹傳媒創辦人黎智英，遭中共重判20年徒刑；又如同中國在香港、西藏、新疆等地，運用國安惡法與極權工具，打壓民主、侵犯人權、全面監控與強迫同化，這些野蠻作為完全與普世價值背道而馳，更是對世界文明的嚴重傷害。

民進黨指出，面對中共威權的變本加厲、對外輸出，必須堅定捍衛台灣的民主自由，拒絕中國以和平包裝統一的統戰圖謀，更會堅定守護，不讓民主台灣被中國單方面強制改變為中國台灣。

民進黨表示，黎智英曾經在自述中說，「六四事件」是他人生中的轉捩點，「就像母親在黑暗的光明中呼喚我」。民進黨衷心地盼望，不僅包括黎智英在內的追求民主人士能盡快重返自由，中國人民也能早日揮別黑暗與陰霾，成功看見黎明的光。

六四 中共 民進黨

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