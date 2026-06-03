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總統座車輪胎單價51萬？國安局：獨家供貨

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立法院審查國安局年度預算發現，國安局編列更換2輛防彈座車的8顆輪胎，每顆單價超過...
立法院審查國安局年度預算發現，國安局編列更換2輛防彈座車的8顆輪胎，每顆單價超過51萬台幣。（示意圖／本報資料照片）

立法院外交國防委員會審查國安局年度預算發現，國安局編列更換2輛防彈座車的8顆輪胎，每顆單價超過51萬（台幣），引發立委質疑。國安局解釋，這是由防爆輪胎專業廠商獨家供貨，還需專利拆裝設備及技術，同時也經過查訪價格，並未浮編。

本報系聯合報報導，立法院外交國防委員會昨天審查國安局115年度（2026年）預算，朝野多位立委質疑，國安局今年度編列預算更換2輛安全警備車的8顆特殊規格輪胎，每顆費用超過51萬元，為此提案要求凍結預算。

國安局特勤中心負責正副元首安全，針對今年編列更換2輛安全警備車特殊規格輪胎，國安局解釋，特勤中心安全防護車輛，包含BMW及AUDI防彈座車各1輛，分別購置於2017年及2024年，因輪胎使用迄今，已出現胎紋磨損及胎壁龜裂情形，因此依照車輛手冊指定專用規格，分洽各原廠採購，以確保行車安全及性能維護。

國安局說明，全案係由防爆輪胎專業廠商獨家供貨，須具專利拆裝設備及防護技術，包含：防爆輔圈、防爆胎皮、胎壓偵測器、專用耗材、施工組裝等項，均係原廠因應車體重量及安全防護功能而設計打造，有別於一般市售輪胎。

國安局強調秉持核實編列原則，詳實查訪原廠特規輪胎價格，總計編列公開預算425萬3380元。在今年1月及4月依據「政府採購法」辦理採購，決標金額合計為407萬2459元，均符合相關採購法規且無浮編情形。

中央社報導，國安局特勤中心副指揮官林鶴欽於審查時指出，主要是原物料上漲，如石油每桶已經漲到115美元，也會影響到輪胎價格，且防彈輪胎的價格本來就比較高，而價格都是經訪商確認才編列，並沒有浮報。

基於安全理由，民進黨立委林楚茵同意預算照列，但她認為應該要有清楚說明，否則單顆輪胎的單價就漲了近50%，任誰來看都會覺得漲幅太高。

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