我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA總決賽 今晚登場…今日5件事

一洲焦點／6州初選掀變 加州洗牌、CBS老將出局

六四37周年前夕 陸委會籲北京早日啟動政治體制改革

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「六四事件」37周年前夕，陸委會發表聲明，呼籲北京當局應正視「六四事件」的歷史事...
「六四事件」37周年前夕，陸委會發表聲明，呼籲北京當局應正視「六四事件」的歷史事實，回應人民追求公平正義、基本權利和公民參與的呼聲，早日啟動政治體制改革。記者張鈺琪／攝影

明天是「六四事件」37周年，陸委會晚間發表聲明，呼籲北京當局正視歷史事實，回應人民追求公平正義、基本權利與公民參與的呼聲，早日啟動政治體制改革；同時也要求北京尊重台灣人民對民主制度的堅持與選擇，停止對台恫嚇脅迫。

「六四事件」37周年前夕，陸委會今（3）日晚透過新聞稿發表聲明，呼籲北京當局應正視「六四事件」的歷史事實，回應人民追求公平正義、基本權利和公民參與的呼聲，早日啟動政治體制改革，不再以一黨專政模式控制國家，才能確實保障基本人權，實現真正的文明社會。

陸委會指出，北京當局每年高調紀念「五四運動」，讚揚青年進步精神，卻始終未能正確評價37年前同樣懷抱愛國赤誠、反腐求變的六四青年，還給他們公道正義。這種雙重標準及對歷史記憶的集體封鎖，無助於化解當前中國大陸各式社會問題及深層矛盾，更拉大與普世價值的距離。

陸委會強調，今年也是中華民國實施總統直選30周年，30年來台灣人民透過和平的民主實踐與政黨輪替，證明了自由民主的治理架構與生活方式，不僅在華人社會深耕茁壯，更是全人類文明不可或缺的寶貴資產，體現了民主不僅沒有水土不服的問題，更是國家長治久安與社會繁榮的最佳選項。

陸委會並呼籲北京當局尊重台灣人民對民主制度的堅持與選擇，停止對台恫嚇脅迫手段，唯有中國大陸內部人權狀況獲得實質改善，並透過對等、尊嚴的理性溝通對話，才能化解對立、重建兩岸互信。

中華民國 六四

上一則

太子集團案外案 台知名律師涉洗錢100萬元交保

下一則

王世堅建議找「她」任沈伯洋副市長衝票 賴清德傻眼回應

延伸閱讀

六四37周年前夕 北京首次禁止罹難者家屬「赴公墓祭親」

六四37周年前夕 北京首次禁止罹難者家屬「赴公墓祭親」
「天安門四君子」周舵出版文集 暢談漸進民主論

「天安門四君子」周舵出版文集 暢談漸進民主論

斥北京破壞現狀 吳釗燮：川習會後 解放軍在第一島鏈部署百艘船艦

斥北京破壞現狀 吳釗燮：川習會後 解放軍在第一島鏈部署百艘船艦
陸委會：中華民國已115年 台獨議題不存在

陸委會：中華民國已115年 台獨議題不存在

熱門新聞

加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「夏洛特城號」。(路透資料照)

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

2026-05-30 10:35
馬英九基金會正式提告前執行長蕭旭岑、王光慈等涉嫌侵占、背信。王光慈母親發出給馬英九的公開信，指女兒為馬英九盡心打理大小事，卻遭被迫下跪磕頭與掐脖攻擊等職場霸凌，為守護女兒已向勞動局舉報霸凌，並將循司法尋求救濟。（圖／王光慈提供）

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

2026-05-29 01:20
基隆七堵區一處民宅十樓30日發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親僅因一件外套激烈口角爭執，他涉嫌持菜刀砍死母親，跑到住家頂樓12樓墜落亡。(記者游明煌／攝影)

「媽媽和弟弟吵架你快回來」父接大兒子急電 衝回家見妻兒慘死

2026-05-30 20:07
出生後不久就被送到澳洲人家庭的凡妮莎，經過一年多努力，6月1日終於取得中華民國護照。 （圖/ 凡妮莎提供）

遭販嬰赴澳46年 她返台尋根如願獲護照

2026-06-01 20:47
圖為台灣法務部。（記者王聖藜／攝影）

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

2026-06-02 19:40
吳淡如怒公開勒索信件。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

開課被指抄襲 吳淡如報警怒嗆：我是法律系畢業…

2026-05-28 14:59

超人氣

更多 >
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...
買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要

買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要
台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」
柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售

柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售