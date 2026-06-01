日菲瓜分經濟水域繞過台灣 外交部肯定、藍問有掌握？

為反制日菲啟動專屬經濟區（EEZ）及中國大陸礁層海洋邊界談判，大陸海警1日派艦在台灣以東海域開展執法巡查，台方海巡署的長濱艦併航監控（圖）。（圖／海巡署提供）

日本與菲律賓於5月28日宣布啟動「專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判」，涉及台灣東部海域，引發北京反彈。中國大陸海警局發言人姜略昨宣布，大陸海警岱山艦編隊昨在台灣島以東海域開展執法巡查，並稱這是針對日、菲單方面啟動相關畫界談判所採取的必要行動。

本報系聯合報報導，日菲啟動畫界談判的背景是，日本琉球群島最南端的八重山群島與菲律賓呂宋島以北的巴丹群島，距離不足400浬，雙方主張200浬EEZ在法理與空間上產生重疊。而該重疊區域位於台灣東方至東南方外海，與台灣依法主張的EEZ範圍亦有重疊。

不過，台方外交部昨天對日、菲作法表達肯定，並願在與日、菲分別已簽署漁業相關協定的基礎上，進一步針對共享海洋資源、共同維護印太地區海事安全等進行探討。外交部也指出，台灣領土及相關海域的主權權利不容中方置喙，嚴正駁斥大陸外交部發言人逕自認定日菲未來談判範圍涵蓋台灣海域、中國享有相關主權權利等說法。

海巡署昨表示，確認中國海警共有兩艘船出現在蘭嶼東南東方海域，由海巡署的長濱艦併航監控中。台北中國時報報導，海巡署指大陸對台灣東部海域沒有任何權利，卻使用「中國台灣島」，目的是協同遂行軍事野心，並試圖製造擁有管轄權的假象。重申兩岸互不隸屬，將以各項手段堅定捍衛海域主權與航行安全。

立法院副院長江啟臣反問外交部及國安高層，「到底有沒有掌握日菲雙方談判的內容？」國家利益是否受損，應對社會大眾說清楚，甚至要求日菲雙方談判不可以損及台方經濟海域相關的權益。

外交部表示，始終秉持以「擱置爭議、共同開發」精神處理海事爭議；願在與菲律賓和日本分別已簽署漁業相關協定的基礎上，進一步針對共享海洋資源、共同維護印太地區海事安全，以及促進海洋生態的永續發展進行探討。

國民黨立委賴士葆指出，日菲談判，台灣在這之中完全沒角色，外交部又嗆大陸稱主權不容中方置喙，顯示外交部也主張東部海域是台方的，既然這樣，就應該積極爭取與日、菲一起談。

民眾黨立院黨團總召陳清龍也說，賴政府應該勇於表達明確立場，切實守護領土與海域權利。