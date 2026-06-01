我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

黃仁勳首登南韓綜藝 要上「劉QUIZ」

日菲瓜分經濟水域繞過台灣 外交部肯定、藍問有掌握？

台灣新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為反制日菲啟動專屬經濟區（EEZ）及中國大陸礁層海洋邊界談判，大陸海警1日派艦在...
為反制日菲啟動專屬經濟區（EEZ）及中國大陸礁層海洋邊界談判，大陸海警1日派艦在台灣以東海域開展執法巡查，台方海巡署的長濱艦併航監控（圖）。（圖／海巡署提供）

日本與菲律賓於5月28日宣布啟動「專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判」，涉及台灣東部海域，引發北京反彈。中國大陸海警局發言人姜略昨宣布，大陸海警岱山艦編隊昨在台灣島以東海域開展執法巡查，並稱這是針對日、菲單方面啟動相關畫界談判所採取的必要行動。

本報系聯合報報導，日菲啟動畫界談判的背景是，日本琉球群島最南端的八重山群島與菲律賓呂宋島以北的巴丹群島，距離不足400浬，雙方主張200浬EEZ在法理與空間上產生重疊。而該重疊區域位於台灣東方至東南方外海，與台灣依法主張的EEZ範圍亦有重疊。

不過，台方外交部昨天對日、菲作法表達肯定，並願在與日、菲分別已簽署漁業相關協定的基礎上，進一步針對共享海洋資源、共同維護印太地區海事安全等進行探討。外交部也指出，台灣領土及相關海域的主權權利不容中方置喙，嚴正駁斥大陸外交部發言人逕自認定日菲未來談判範圍涵蓋台灣海域、中國享有相關主權權利等說法。

海巡署昨表示，確認中國海警共有兩艘船出現在蘭嶼東南東方海域，由海巡署的長濱艦併航監控中。台北中國時報報導，海巡署指大陸對台灣東部海域沒有任何權利，卻使用「中國台灣島」，目的是協同遂行軍事野心，並試圖製造擁有管轄權的假象。重申兩岸互不隸屬，將以各項手段堅定捍衛海域主權與航行安全。

立法院副院長江啟臣反問外交部及國安高層，「到底有沒有掌握日菲雙方談判的內容？」國家利益是否受損，應對社會大眾說清楚，甚至要求日菲雙方談判不可以損及台方經濟海域相關的權益。

外交部表示，始終秉持以「擱置爭議、共同開發」精神處理海事爭議；願在與菲律賓和日本分別已簽署漁業相關協定的基礎上，進一步針對共享海洋資源、共同維護印太地區海事安全，以及促進海洋生態的永續發展進行探討。

國民黨立委賴士葆指出，日菲談判，台灣在這之中完全沒角色，外交部又嗆大陸稱主權不容中方置喙，顯示外交部也主張東部海域是台方的，既然這樣，就應該積極爭取與日、菲一起談。

民眾黨立院黨團總召陳清龍也說，賴政府應該勇於表達明確立場，切實守護領土與海域權利。

上一則

台空軍官校T-34C教練機跑道墜落 機上兩名飛行員殉職

延伸閱讀

日菲啟動台以東海域劃界談判 專家：不能排除損及台相關海域海域權益

日菲啟動台以東海域劃界談判 專家：不能排除損及台相關海域海域權益
談台灣有事可能聯手？菲律賓總統總統罕見訪日 將會晤高市早苗

談台灣有事可能聯手？菲律賓總統總統罕見訪日 將會晤高市早苗
中國海警船駛入釣魚台海域 驅趕日本漁船

中國海警船駛入釣魚台海域 驅趕日本漁船
美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦

美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦

熱門新聞

台灣國安會前秘書長金溥聰（圖）前往中廣接受趙少康訪問，但上午記錯地點，跑到了飛碟，隨後才趕到中廣。（記者曾原信／攝影）

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

2026-05-27 03:00
加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「夏洛特城號」。(路透資料照)

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

2026-05-30 10:35
馬英九基金會正式提告前執行長蕭旭岑、王光慈等涉嫌侵占、背信。王光慈母親發出給馬英九的公開信，指女兒為馬英九盡心打理大小事，卻遭被迫下跪磕頭與掐脖攻擊等職場霸凌，為守護女兒已向勞動局舉報霸凌，並將循司法尋求救濟。（圖／王光慈提供）

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

2026-05-29 01:20
前總統馬英九。（本報資料照片）

馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理

2026-05-26 05:07
馬英九基金會前執行長王光慈。（本報系資料照片）

王光慈打破沈默 指台商330萬捐款給馬個人 已全用於公務

2026-05-25 12:56
基隆七堵區一處民宅十樓30日發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親僅因一件外套激烈口角爭執，他涉嫌持菜刀砍死母親，跑到住家頂樓12樓墜落亡。(記者游明煌／攝影)

「媽媽和弟弟吵架你快回來」父接大兒子急電 衝回家見妻兒慘死

2026-05-30 20:07

超人氣

更多 >
交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回
藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王
生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱