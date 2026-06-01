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高雄72歲婦戀上新加坡富商 深信他被海關扣押捧20萬救人

記者石秀華／高雄即時報導
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高市72歲于姓老婦戀上新加坡富商，深信他被海關扣押捧20萬救人，因對方加碼索取3...
高市72歲于姓老婦戀上新加坡富商，深信他被海關扣押捧20萬救人，因對方加碼索取30萬，于才報警，和警方合作逮洪姓車手。記者石秀華／翻攝

高市72歲于姓老婦一個月前在臉書認識自稱「新加坡富商」的男子，被對方甜言蜜語洗腦，深信富商會來台相會，後對方以包裹卡海關、人被扣押為由求救，于心軟面交20萬給車手，後對方又加碼30萬，于驚覺遭詐騙報警，和警方合作逮獲洪姓車手。

鳳山警分局指出，72歲的于姓婦人上月初透過臉書認識一名自稱「新加坡富商」的男子，對方每日噓寒問暖，並暱稱于婦「親愛的」，于被甜言蜜語洗腦，滿心期待對方來台見面。

後「富商」先以「包裹卡海關」為由要求支付3萬8千元稅金，後續又謊稱人在海關遭扣押，急需20萬元「贖金」，並甜喊「親愛的，我真的不想去坐牢，你幫我一下」于婦一時心軟，和佯裝海關人員的女車手面交；對方見于婦上鉤，加碼要求再交付30萬元，于婦才驚覺可能遭到詐騙。

于婦5月26日前往新甲派出所報案，警方研判于婦落入假交友的愛情詐騙陷阱，說服于婦合作配合面交埋伏。警方隔天在新甲路面交地點周邊部署警力監控，待49歲洪姓車手現身取款時，立即上前盤查並當場逮捕。

洪稱在網路上找工作，公司指示他來收東西，收一單可獲1000元，警方確認他身上無任何違禁物，警詢後，依詐欺及違反洗錢防制法等罪移送高雄地檢署偵辦。

新加坡 詐騙

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