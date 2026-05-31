基隆男涉嫌殺母後墜樓亡 母身中10刀 致命傷在頸部

基隆市王姓男子涉嫌持刀殺害母親後，從12層樓的住家頂樓墜樓身亡。檢察官今天下午相驗兩人遺體，王母身上有約10處刀傷，案發過程待檢警調查相關事證釐清。(記者邱瑞杰／翻攝)

基隆市王姓男子涉嫌持刀殺害母親後，從12層樓的住家頂樓墜樓身亡。檢察官今天下午相驗兩人遺體，王母身上有約10處刀傷，致命傷在頸部，案發過程待檢警調查相關事證釐清。

檢警調查，28歲王男和父母、哥哥住在一起。王的哥哥跟著父親在修車廠工作，王男無固定職業。昨天傍晚王母在家中準備晚餐時，王男抱怨媽媽買了1件抗紫外線風衣給哥哥，但他卻沒有，母子為此發生口角，進而產生肢體衝突。

兩人扭打相互攻擊過程中，王男疑暴怒之下勒住媽媽的脖子，並持菜刀刺殺媽媽。王男行凶後跑到頂樓，不久後從高處墜落，砸壞１樓雨遮後落地。

哥哥在家目睹弟弟行凶，案發後打電話聯絡爸爸回家。王父趕回家中時，先看到王男倒臥血泊尚有氣息，對他說「不要怕，爸爸在這裡」。消防人員將王男送醫，王父又和警、消上樓。消防人員進入王家時，看到地上有大片血跡，王母倒在陽台，也將王母送醫急救，母子都因傷重不治。

基隆地檢署檢察官今天下午偕法醫前往市立殯儀館相驗，王母全身有約10處刀傷，其中頸部被刺中是致命傷。案發過程將再調查目睹案發過程的王男哥哥證詞，以及相關事證釐清案情。