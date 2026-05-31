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鄭麗文明訪美 要讓美國了解「國民黨才是真正的朋友」

記者鄭媁／台北即時報導
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國民黨主席鄭麗文將於6月1日啟程訪美。（本報系資料照片）
國民黨主席鄭麗文將於6月1日啟程訪美。（本報系資料照片）

國民黨主席鄭麗文明天將啟程訪美，她今天表示，唯有2028選對總統，台灣就不會面臨戰爭，只要和平，台灣就可以賺全世界的錢。今年選得好、2028政黨輪替，就能換來天下太平，國民黨現在要努力讓台海沒事。她明天即將訪美，要讓美國了解國民黨才是真正的朋友，國民黨才能確保兩岸不會打仗，這也是台灣要扮演的關鍵角色。

鄭麗文今到高雄出席婦女菁英領袖成長營活動，與數百位婦女幹部交流座談。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華、高雄市長參選人柯志恩及多位女性議員、里長參選人都到場。鄭麗文說，訪美前能到高雄感受到姊妹們爆棚的熱情，「我一定帶滿正能量前往美國，把所有美國人都融化。」

鄭麗文表示，大家常討論國民黨有幾個太陽，「你們每一個都是小太陽」，在座婦女朋友所到之處都是光明，散發正能量。相對於民進黨一天到晚製造仇恨對立，國民黨愛好和平，關心下一代的未來，「對台灣好，對兩岸就會好，對世界也會好，對美國也會好。」婦女朋友們不只是小太陽，而且還是和平的使者。家裡最重要的是女人，要安心、安全與安定，「換女生當市長應該大家就會安心了」。

鄭麗文說，台灣厲害的不是只有民主，也不是只有經濟，而是不管什麼宗教在台灣都可以和平共處，宗教不計較膚色，也不在乎貧富，如同慈濟、佛光山到全世界去，就是善意的出發，沒有國界藩籬。最重要的是不要有戰爭，台海如發生戰爭，全世界都倒楣，所有成就變廢墟，全世界包括美國都不會好，因此川普才說美國不會為台獨打仗。

鄭麗文表示，她之所以去訪問中國大陸見中共總書記習近平，是要證明其實對岸也不想打仗。民進黨從陳水扁到蔡英文如今到賴清德，沒當總統時高喊台獨，當了總統都說台獨不可能，既然不可能，民進黨乾脆就下架台獨黨綱。

鄭麗文說，2024年賴清德的選票就是4成，在野只要團結其實應該會贏。這就是為什麼她上任後非常認真推動藍白合的原因，一定要把所有非民進黨的力量團結在一起就有贏面，對於民進黨各種奧步，要關關難過、關關過，相信歷史的浪潮已經在改變，一步一步走，一定能達到目的。

國民黨 鄭麗文

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