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蕭美琴：今天的台灣比我成長時更值得珍惜

記者陳敬丰／台中即時報導
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台灣副總統蕭美琴參加民主進步黨創黨四十周年青年座談會，表示今天的台灣比她成長時的...
台灣副總統蕭美琴參加民主進步黨創黨四十周年青年座談會，表示今天的台灣比她成長時的台灣更值得珍惜，鼓勵青年持續走在世界前面，成為有自信的台灣人。(記者黃仲裕／攝影)

民主進步黨創黨四十周年舉辦一系列活動，台副總統蕭美琴今天與黨秘書長徐國勇、台中市長參選人何欣純到台中參加青年座談，蕭回憶自己入黨時民進黨才成立十周年，台灣剛走出戒嚴，儘管這條路非常辛苦，一切都值得，「今天的台灣比我成長時的台灣更值得珍惜」。

影片來源：聯合新聞網

蕭美琴說，她和何欣純第一次見面至今，差不多30年了，從青春少女到白髮蒼蒼，這個世界有的地方依然一樣，有的地方不一樣了；她剛參與民進黨是十周年，當時的黨主席許信良主持創黨紀念慢跑活動，一路從創黨的圓山飯店跑到中央黨部。

蕭美琴回憶，中央黨部有一張照片，是創黨的18位民主前輩合照，有的人是政治犯的妻子，有的人是政治犯的律師，有的人乾脆就是剛出獄的政治犯，當年戒嚴時期缺乏言論自由與基本人權，這條路非常辛苦，每次看到那張照片，都在提醒我們，現在再辛苦，一切都值得。

蕭美琴表示，當年的世界與現在相比也有很多不同，她剛出社會的時候，冷戰結束，台灣解嚴不久，蘇聯解體、柏林圍牆倒塌；當時很多人主張「世界是平的」，要走向全球化，台灣也一樣，哪裡成本低就去那裡闖蕩，產業經歷一波一波變化。

「現在世界非常破碎」，蕭美琴指出，當前許多國家覺得不能讓產業外流，用高關稅築起貿易壁壘保護產業，不僅美國如此，歐洲也有類似的趨勢，每個國家都在重新看待全球化現象，有的國家用關稅保護自己，有的國家推出新政策，中國大陸也把貿易武器化。

蕭美琴感嘆，前幾年台積電首任董事長張忠謀預言「全球化已死」，她還覺得不會那麼嚴重，事實證明張看事情比一般人更遠；不僅全球化世界秩序重新構築，新科技、AI人工智慧也帶來新的挑戰與機會，當代年輕人要面對與過去完全不同的學習和溝通模式，百工百業的發展歷程因此改變。

蕭美琴強調，儘管世界和過去不同，台灣也取得了比過去更多的成就；當年台灣剛民主化、產業定位不明，現在不再是成本導向，而是價值導向，高資本、高價值、高技術，在種種領域被世人稱羨，即便碰到比當年更大的威脅與壓力、國際處境困難，還是有人願意站出來替台灣發聲。

「今天的台灣，比過去我們成長的台灣更值得大家珍惜，更值得被世界尊重」，蕭美琴期許參加座談會的青年，未來能善用科技深入社會每個面向、持續走在世界前面，成為有自信的台灣人。

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