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火舞團闖進英國達人秀總決賽 蔡英文籲旅英台人投票力挺

中央社台北30日電
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台灣前總統蔡英文在臉書上恭喜「即將成真火舞團」團員楊立微與「火雞」賴寬誌闖進英國...
台灣前總統蔡英文在臉書上恭喜「即將成真火舞團」團員楊立微與「火雞」賴寬誌闖進英國達人秀總決賽，她呼籲旅英台灣人及在英國的友人收看節目、踴躍投票，一起讓世界看見台灣人的創意、勇氣與光芒。(截自蔡英文臉書)

台灣前總統蔡英文今天表示，恭喜「即將成真火舞團」團員楊立微與「火雞」賴寬誌闖進英國達人秀總決賽，她呼籲旅英台灣人及在英國的友人收看節目、踴躍投票，一起讓世界看見台灣人的創意、勇氣與光芒。

蔡英文在臉書發文表示，台灣的火舞正在英國的舞台上發光。她恭喜即將成真火舞團（Coming True Fire Group）的楊立微和賴寬誌，一路闖進英國達人秀（Britain's Got Talent）總決賽，這不只是個人的努力，也是台灣表演藝術被世界看見的重要時刻。

蔡英文說，站上國際舞台從來都不容易，每一次演出背後，都有長時間的練習、受傷、堅持，還有對夢想不放手的勇氣；楊立微把台灣的創意、技藝和熱情，帶到世界面前，真的很不簡單。

她表示，現在距離最後一步，只差大家一起幫忙。如果是在英國的台灣人，或是身邊有在英國的朋友，請邀請他們一起收看總決賽；節目開始、開放投票之後，也請用英國手機號碼，為來自台灣的楊立微投下寶貴的一票。

蔡英文表示，英國達人秀總決賽時間，英國時間為5月30日晚上7時到9時30分，台灣時間是5月31日凌晨2時到4時30分。「實際登場順序還不一定，大家可以提早打開直播，一起守候立微和火雞上場。」

蔡英文最後說，邀請大家一起把台灣的掌聲，送到英國，也讓世界看見，台灣人的勇氣與光芒。

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