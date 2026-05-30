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台股市破4萬、青年怨不均 徐國勇：難道你沒有受益嗎？

記者陳敬丰／台中即時報導
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民進黨秘書長徐國勇表示，台股飆破4萬點，股稅化為社會福利，大家都是間接受益者。(...
民進黨秘書長徐國勇表示，台股飆破4萬點，股稅化為社會福利，大家都是間接受益者。(記者黃仲裕／攝影)

民進黨舉辦四十周年紀念青年座談，副總統蕭美琴與黨秘書長徐國勇、台中市長參選人何欣純在台中與青年對談。徐國勇表示，台灣現在股市飆破4萬點，是全世界第五大股市，有年輕人埋怨「都別人在賺」，但股稅早已成為政府稅收，用社會福利的方式造福每個人，「你難道沒有受益嗎」？

徐國勇表示，民進黨創黨40年，對年輕人來說可能是很遠的事情，但對他來講只是一瞬間，台灣就在這40年改變了，他小時候在學校說閩南語要掛狗牌、聽到先總統蔣介石的名字要馬上立正，讀國中時大家都是三分頭、女生不能穿短褲，這就是當年的台灣。

徐國勇強調，從極權到自由民主非常不容易，很多人被槍斃，當年如果罵總統做得很差，還沒走到門口就會被抓走、下月槍斃，有教授在課堂批評政府，下課時憲兵已經在門口等著了；現在不同，批評總統完全不會有事，賴總統搞不好還會打電話給你，說「你的意見很好」。

徐國勇指出，台灣不只變得更民主，各項發展都變得更好，當年國民所得800美金，內衣褲都是美援麵粉袋縫製，曾幾何時，我國的國民平均所得已經突破4萬美金，超越日韓，明年全國總GDP將突破34兆新台幣，就是1.1兆美元，殺進全世界前20名，這是非常了不起的成就。

徐國勇說，現在股票動輒4萬4000點、4萬3000點，在全球股市排名第五，仍有很多年輕人不滿，覺得「我又沒錢買台積電」「賺都是你們賺」，就開始罵，但應該要想一想，有沒有間接受益？

徐國勇說明，現在很多福利政策，0到18歲每月5000元(新台幣，約168美元)成長津貼、私立大專院校學費補助、租屋補貼等等，錢從哪裡來？稅金。稅金從哪裡來？就是從股市來的，政府每年從股市抽了幾千億股稅，「難道你沒有受益嗎？」現在年收不到64萬的租屋族不用交稅，全國有46%人口免稅，都是間接受益者。

徐國勇認為，台灣貧富不均的狀況不嚴重，就是因為有很多社會福利政策，這些政策都是民進黨籍的總統推動的，大家可以比較看看，前總統馬英九長照政策一年才編列50億元，現在要編列1000多億元；民進黨是本土政黨，雖然才40歲很年輕，已經經歷過很多苦難，知道人民要什麼。

徐國勇總結，年輕人要看到未來，努力和下一代共享；不要聽別人說「你講中國話就是中國人」「信關公就是中國人」，國家的組成要素是人民、領土和主權，不是語言、宗教、文化乃至血緣，希望大家了解，日久他鄉是故鄉，要一起為台灣努力打拚。

民進黨

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