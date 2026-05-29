AI需求大爆發 台今年經濟成長率估9.64%創16年新高

主計總處上調今年經濟成長率至9.64%，創2010年以來新高，全球AI需求大爆發，是驅動這波經濟奇蹟的核心關鍵。圖為台北國際電腦展2025年盛況。（本報資料照片）

人工智慧 （AI）需求熱潮超乎預期，出口動能強勁爆發，主計總處昨天發布最新預測，上調今年經濟成長率可望達9.64%，創2010年以來、近16年新高，預估全年出口總規模逼近9000億美元大關，年增率39.77%，創下50年來新高成長。

主計總處主計長陳淑姿指出，在去年經濟成長率8.76%的高基期下，今年還能有逾9%的表現，顯示當前國內經濟擴充力道極為強勁。

AI需求爆發 人均GDP同時上調

這是今年來主計總處二度全面調升總體經濟數據，相較2月預測數，這次大幅上修全年經濟成長率1.93個百分點，同時，將每人平均ＧＤＰ（國內生產毛額）從4萬4000美元上調至4萬5610美元。另外，並修正第一季經濟成長率，由四月底公布的13.69%，上調至14.55%，改寫近48年來新高。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，全球AI需求大爆發，是驅動這波經濟奇蹟的核心關鍵，美國雲端服務供應商持續上修資本支出，這股熱潮直接轉換為對台的龐大採購訂單，帶動資通訊、伺服器等產品呈現爆發性成長。

消費成長率走升 創近3年新高

外需表現亮眼，內需民間消費同樣火力全開。主計總處預測，今年民間消費成長率上修至3.6%，創下近三年新高紀錄。

不過，儘管當前經濟數據表現亮眼，但未來仍有四大關鍵變數。蔡鈺泰分析，第一，美國主要雲端服務業AI基礎設施與資本支出，面對電力短缺瓶頸會否改變規模或期程，影響AI基建推展速度。其次，AI應用擴散效應能否帶動更高階的設備投資，影響景氣走向。第三，中東情勢發展，牽動著能源、農糧等大宗商品的供應量與價格。最後，台美對等貿易協定（ART）等後續發展，都是影響風險。

企業提醒政府 電力是重中之重

企業也都看好今年台灣景氣。台灣大董事長蔡明忠表示，市場普遍預測今年經濟成長率在百分之八至九以上，「我覺得更高都有可能。」尤其，台灣出口接單數據亮眼，「（台灣）出超把韓國遠遠拋在後面，看不到我們的車尾燈。」

不過，蔡明忠提醒，政府最大的責任，就是提供一個讓企業永續發展下去的經營環境，電力是重中之重，「我不敢講說台灣會缺電，但是，能源、缺電風險，我們不能逃避。」建議政府應正視這項挑戰。

國泰金控總經理李長庚指出，今年台灣景氣相對不錯，背後最大動能仍是AI需求，只要美國大型AI科技巨頭持續成長，台灣景氣與股市一定會好。國泰人壽總經理林昭廷提醒，仍須留意地緣政治、通膨與聯準會政策等不確定因素，這些都會牽動資產配置與動態調整。