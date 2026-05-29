打破宿敵藩籬 黃仁勳：與英特爾是很棒的合作夥伴

輝達執行長黃仁勳。（記者林伯東／攝影）

在人工智慧（AI）浪潮下，全球科技巨頭的競合關係正迎來質變。AI晶片大廠輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 今天說，輝達與英特爾 （Intel）及美滿電子（Marvell）有很棒的合作關係，結合彼此生態系聯手進軍人工智慧個人電腦（AI PC）、資料中心與客製化晶片市場。

他同時預告，輝達明年業績將複製今年翻倍成長的強勁態勢，迎來再度大爆發的一年。

黃仁勳今晚出席NVIDIA AI Factory MGX生態系大會，並於會後接受媒體採訪。外界過去常將輝達與英特爾視為資料中心與晶片市場的宿敵，但黃仁勳今晚罕見力挺對方，強調輝達與英特爾擁有「很棒的合作夥伴關係」（great partnership）。

黃仁勳指出，英特爾打造優秀的x86中央處理器（CPU），擁有龐大的既有生態系，未來將結合輝達與英特爾的生態系，共同打造新一代AI PC產品與資料中心產品，雙方管理團隊的合作非常有默契。

他說，輝達也正與網路通訊晶片大廠Marvell緊密合作，結合Marvell的客製化晶片實力，由輝達建構圍繞NVLink與Spectrum-X的高速網路與傳輸技術。

黃仁勳透露，輝達今年將有接近100%的翻倍成長，預期明年將維持同樣的驚人成長幅度，今年下半年到明年整個供應鏈都將「無比忙碌」（incredibly busy）。

不過，隨著訂單能見度大增，代工與關鍵零組件的產能挑戰也隨之而來。針對媒體詢問ABF載板或記憶體等缺料問題是否已解決，黃仁勳直言，「供應問題永遠不會有解決的一天」（will never be resolved）。

他解釋，這是因為全球市場對輝達產品的需求太過強烈，現有產能遠遠無法滿足，輝達與台灣夥伴只能全速前進、繼續努力趕工。

面對AI時代全面來臨，黃仁勳也給予新世代具體建議。他呼籲年輕人都該嘗試ChatGPT或其他AI工具，並形容與AI互動、下提示詞（Prompt）的過程，本質上就像是用人類的語言在撰寫軟體程式，這是一項未來必備的精準溝通技能，每個人都必須儘早學會如何與AI夥伴協作。

針對矽谷新創圈近期盛行每週工作6天的激進加班文化，黃仁勳幽默回應，輝達一週只工作5天，他一向鼓勵員工要抽空陪伴家人。他更當場貼心叮嚀守候多時的台灣媒體，「快點回家休息，明天不想看到你們」，展現親民的一面。