80筆蔣中正「總裁批簽」 更一審判藍敗訴

蔣中正「總裁批簽」數位化檔案。（本報資料照片）

促進轉型正義委員會分別審定國民黨 4286筆、80筆前總統蔣中正「總裁批簽」為政治檔案，應移歸檔案管理局，國民黨不服分別提行政訴訟。針對80筆總裁批簽部分，一審國民黨敗訴，判決被最高行政法院廢棄發回更審；台北高等行政法院更一審昨再判決國民黨敗訴，可上訴。

總裁批簽是蔣中正自1950年至1975年擔任國民黨總裁所批示，或由黨秘書長與相關單位主管聯名所上簽呈的總稱；促轉會2019年審定4286筆總裁批簽，要求國民黨將檔案原件移歸檔案局，國民黨不服處分提行政訴訟，案件目前在北高行更一審審理中。

促轉會2020年間點收又發現80筆總裁批簽，再度審定為政治檔案，要求國民黨將總裁批簽原件移歸檔案局，國民黨提行政訴訟救濟。一審判決國民黨敗訴，最高行政法院廢棄判決，發回更審。

北高行更一審認為，政治檔案是還原歷史真相的重要基礎，且檔案原件為第一手文獻資料，具有唯一性及永久保存的稽憑價值，可確保檔案的正確性及完整性。

更一審指出，促轉會委員基於專業性，對政黨持有威權統治時期的檔案，有判斷是否與228事件、動員戡亂體制、戒嚴體制具有關聯性的餘地，行政法院應尊重判斷。