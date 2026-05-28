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政院：對台非半導體232關稅優惠 美正式公告

中央社台北28日電
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台行政院中午召開「非半導體232關稅優惠及臺美MOU說明記者會」，台行政院副院長...
台行政院中午召開「非半導體232關稅優惠及臺美MOU說明記者會」，台行政院副院長鄭麗君（圖）。記者曾學仁／攝影

美國對台灣非半導體232關稅優惠備受關注，台行政院傍晚通知，美國已於台灣時間28日傍晚(美東時間28日上午)在聯邦公報正式公告對台灣的非半導體232關稅優惠措施，包含汽車零組件輸美稅率降至15%。

台美今年1月簽署投資MOU，台灣成為全球第一個取得美國232條款優惠待遇的國家，美國27日預告台灣輸美汽車零組件以及原木、木材及木製衍生品稅率不高於15%，以及航空器零組件中鋼、鋁、銅衍生品免除232關稅。

政院晚間則證實，美國已於台灣時間28日傍晚(美東時間28日上午)在聯邦公報正式公告上述對台灣的非半導體232關稅優惠措施。

行政院副院長鄭麗君等人28日稍早在行政院舉行「非半導體232關稅優惠及台美MOU說明記者會」時指出，汽車零組件以及原木、木材及木製衍生品稅率不高於15%本來就載明在MOU當中，也就是15%不疊加MFN，由於232條款調查不受對等關稅法源影響，因此與美方溝通相關稅率應儘早生效，以利業者競爭力。

經濟部長龔明鑫也在記者會說，股市對於關稅調降反應非常直接，部分汽車零組件業者股價直接漲停，且稅率降到15%拉近與墨西哥等國距離，也拉大與中國稅率差距，汽車零組件業者現在有機會轉守為攻。

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