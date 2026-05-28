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捲百萬現金捐款爭議 蕭旭岑盼公布報告「還我清白」

記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
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中國國民黨副主席蕭旭岑28日搭機返台，盼馬英九基金會公布調查小組報告還他公道跟清...
中國國民黨副主席蕭旭岑28日搭機返台，盼馬英九基金會公布調查小組報告還他公道跟清白。記者黃仲明／攝影

馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九25日委任國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會，出示基金會前執行長與台商「手捧百萬現金」合照，質疑未找到相關入帳記錄，蕭旭岑仍於26日出席2026浙江台灣周開幕式並且發表談話。蕭旭岑今天搭機返台時表示，盼馬英九基金會公布調查小組報告「還我公道跟清白」。

中國國民黨副主席蕭旭岑下午5時53分搭乘東方航空MU-2009航班自寧波返台時指出，馬英九基金會的主管機關，新北市政府已經公開要求馬英九基金會要召開董事會釐清捐款爭議，馬前總統是非常依法行政的人，他也呼籲馬英九基金會能盡快召開董事會，並且盡快公布調查小組的報告「還我公道跟清白」。

蕭旭岑說，不是馬英九基金會董事會的成員或是非依法規定的動作，他不適合再回應。至於馬英九基金會會不會對他跟王光慈提告一事，蕭旭岑說主管機關新北市政府已經要求馬英九基金會召開董事會，回到財團法人法跟相關法律程序來處理，蕭呼籲馬英九基金會儘快召開董事會。

有媒體報導指稱，美國國安智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德（Peter Mattis）原訂26日下午與蕭旭岑會面，卻遇到失約。蕭旭岑對此回應「這是個烏龍」，他已經排定好與這位智庫學者會面，沒有因為什麼事情而取消，據他了解是因為聯繫上的小小誤解，國民黨國際部已公開發表聲明，將如期與這位學者會面。

東方航空 國民黨 馬英九

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