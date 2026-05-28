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金溥聰爆馬英九堅持追查 曾掛馬以南電話

記者屈彥辰／台北即時報導
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國安會前秘書長金溥聰。圖／聯合報資料照
國安會前秘書長金溥聰。圖／聯合報資料照

馬英九基金會風波延燒，國安會前秘書長金溥聰今晚接受趙少康「少康戰情室」專訪，據TVBS新聞網報導，金透露，曾勸馬英九息事寧人，馬英九夫人周美青也盼少讓馬英九露面，但馬堅持追查；針對董事李德維公布馬英九大姊馬以南「停止傷害英九」的簡訊，金溥聰斥不實並將提告，馬以南則表示願到法院提證釐清。金披露，三月曾接獲馬以南電話質問「是否在糊弄馬英九」，金對此感到不悅而掛斷電話。

TVBS新聞網報導，趙少康問，外界稱馬英九被金溥聰擺布，若勸馬英九的話會聽嗎？金表示，他跟馬英九互動多年，陪馬英九去吃午飯，逗馬英九笑，馬英九的決定，是否會猶豫，多少能分辨。那麼多年，秘書都知道老闆哪根骨頭硬，哪根骨頭軟。

金溥聰說，他知道馬英九愛護基金會，但馬英九會老，是否想過一、兩年後要退休怎麼辦？馬英九向他說基金會可留下，找學者來經營，找不到人，收起來也可以，沒有像失智的人一直堅持「不行，基金會是我的」。

金溥聰坦言，他問過馬英九是否息事寧人？這也是方案之一，但若早些開始，基金會前執行長蕭旭岑、王光慈沒有苦苦相逼，也許可以。他有收到訊息，希望用他的影響力影響馬英九，周美青也說盡量不要讓馬英九露面，勸過後馬英九說：「你聽她的還聽我的？」，他回應：「我當部屬，當然是聽你的。」所以不要把他的影響力想這麼大。

金溥聰說，他有提醒馬英九最近健忘頻率高，76歲是返老還童的年紀，不能太直接而要哄。馬英九仍在意形象，常常看最近事件的影片，馬英九決心一直顯現有很強信念，他也提過看是要息事寧人或怎麼樣，馬英九從沒選過息事寧人。

趙少康問，馬英九仍有象徵性意義，希望把事情和緩，別上法院，勸會聽嗎？金溥聰表示，他不能替馬英九講話，但律師有提出利弊得失。

金溥聰表示，馬英九的判斷力還可以，還會提問，馬英九學法律，跟馬英九爭法律，馬英九會不服氣。他不想再揣摩馬英九的想法。他的壓力很大，不是只有大家壓力大，他半夜醒來，會去洗熱水澡，用呼吸法，讓自己睡著。且律師有列出利弊得失，馬英九自己學法的。總之有的話，移送法辦；沒有的話，還蕭旭岑、王光慈清白。

針對馬以南透過律師表明，「關於本人與金溥聰先生間近期有無傳送訊息甚至通話乙事，本人日後願意到法院提出證據協助釐清真相。」金溥聰表示，此事很詭異，通常都不願意上法院，但這次每個人都說敢上法庭，有通聯紀錄，這些都可以調。

金溥聰接著爆料，說今年3月他在家，接到馬以南電話，馬當時問：「你是不是都在糊弄馬英九？」他一聽到這樣講，當場表達「不能這樣講話，我不跟妳談」，就把電話掛了。趙少康問，會不會訊息傳到舊手機？金表示，他7、8年沒換過手機，並強調：「她要講，就來啊，不用說歡迎，就是迅速解決，就事論事把疑雲掃除。」

馬以南向法院提起對馬英九輔助宣告。對此，金溥聰說，第一次馬英九打給馬以南，馬英九表明「我只是調查」，而馬以南一開始說沒有；第二次，馬英九自己到法院查後發現確有此事，再度打給馬以南，馬以南才承認說：「我是為你好」。「她的可信度真的是可以再加強一下」。

至於蕭旭岑與王光慈遭控涉嫌違反財政紀律一事，馬英九與金溥聰是否要對蕭、王採取法律途徑。金溥聰表示，先不決定，再給馬英九一、兩天時間，讓馬英九再思考思考，馬英九有猶豫、跳動，有時候想A，有時候講B，有時候受到資訊影響，可能還會變，會盡快在幾天內。

針對金溥聰說法，蕭旭岑表示，主管機關新北市政府已經要求召開董事會來釐清，所以他呼籲盡快召開董事會，並公布調查報告。

趙少康 馬英九

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